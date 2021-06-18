Con trai cưng làm ‘xe hoa’ kết bằng vải thiều cho bố mẹ hẹn hò, hội chị em nườm nượp đăng kí làm con dâu

Nhịp sống trẻ 18/06/2021 06:29

Chiếc "xe hoa" được trang trí theo phong cách độc lạ thu hút rất lớn sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chia sẻ trong Group Yêu Bếp, anh Mầu Quang Minh đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi thăm cây vải tổ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điều đặc biệt gây chú ý ở đây là chiếc “xe hoa” do chính tay anh trang trí, “xe hoa” được kết bằng trái vải rất độc đáo, nhưng cũng không kém phần đẹp mắt.

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Chiếc 'xe hoa' ngập tràn vải thiều
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Trang trí xe đi 'hẹn hò' nhưng vẫn không quên tinh thần chống dịch

 Anh Quang Minh chia sẻ, trong một lần vô tình nghe bố nói với mẹ:

- Anh sống ở Hải Dương hơn 75 năm rồi mà chưa một lần đi tới huyện Thanh Hà thăm cây vải tổ.

- Vậy hôm nào anh với em đi nhé!

Thế là vào một ngày đẹp trời, cậu con trai đã "ra tay" làm hẳn một chiếc "xe hoa" kết đầy những chùm vải đưa bố mẹ đi "hẹn hò". Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sự dễ thương của hai bác và cả chiếc xe. Nhưng đặc biệt là các cô gái lại rất "nhiệt liệt" đăng kí làm con dâu, tranh thủ "cầu hôn" chàng trai có tâm: "Trời ơi anh có tâm quá trời luôn. Tiện cho em PR chút. Em độc thân, anh nào rước được em, em không mong đám cưới cao sang. Làm xe dâu có chùm vải cho em tiện tay mở cửa bóc lủm vui mồm là em ưng tới già".

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Gần 50 năm bên nhau, qua đoạn thoại ngắn ngủi con trai chia sẻ cũng thấy hai bác vẫn còn rất ngọt ngào, 'ngọt như vải thiều'
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Cây vải Tổ hơn 200 năm tuổi
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Ông Hoàng Văn Lượm, cháu đích tôn đời thứ 5 của cụ Hoàng Văn Cơm, được dòng tộc trao trọng trách quan trọng: Gìn giữ và chăm sóc cây vải Tổ
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Còn đây là 'con nhà người ta'
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Kết hoa bằng quả vải, vẫn đẹp và siêu lãng mạn
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Trùm cuối lộ diện làm hội chị em đứng ngồi không yên

Được biết, cây vải tổ ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) có tuổi đời hơn 200 năm. Năm 2016, cây được xác lập kỷ lục là “Cây vải thiều lâu năm nhất Việt Nam”. Đối với người dân Thanh Hà (Hải Dương) cây vải tổ như một vật báu, minh chứng cho nguồn gốc lâu đời của giống vải thiều Thanh Hà ngon trứ danh.

Người có công trồng cây vải tổ là cụ Hoàng Văn Cơm (SN 1848). Theo ghi chép, cụ Cơm trước đây làm nghề buôn bán hoa trái từ Hải Dương ra Hải Phòng. Năm 1870, trong một lần dự tiệc cưới của người Hoa Kiều tại Hải Phòng, cụ được nếm thử loại vải ngon nên quyết định mang ba hạt về ươm thử và trồng tại Hải Dương.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Mầu Quang Minh

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Từ khóa:   xe hoa cây vải tổ xa hoa vải

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