‘Hào phóng’ khoe ngực ‘khủng’, nữ cosplayer bị hiểu lầm là diễn viên phim ‘nóng’

Nhịp sống trẻ 18/06/2021 06:42

Nàng hotgirl Linda bất ngờ bị hiểu lầm là nữ diễn viên phim người lớn bởi thân hình “nóng bỏng” và phong cách thời trang siêu gợi cảm.

Những nàng hotgirl thường hướng theo phong cách gợi cảm, hở hang. Chính vì vậy, các người đẹp thường dính vào những hiểu lầm không đáng có, hay vướng vào những rắc rối “từ trên trời rơi xuống”. Đối với Linda cũng vậy, cô nàng bị xem như là một nữ diễn viên phim “nóng” khi một diễn đàn đăng tải thông tin và hình ảnh sai sự thật.

Linda là một hoạt náo viên và trở nên nổi tiếng với hình tượng trong sáng, năng động và trẻ trung. Sau đó, nhờ nổi bật với vòng 1 cực “khủng” và gương mặt xinh đẹp, người đẹp đã nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh mẫu và làm đại diện cho các nhãn hàng trong nước. Vậy nên, cô nàng càng được nhiều người biết đến và quan tâm hơn khi dấn thân vào nghiệp người mẫu ảnh.

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Linda từng nổi tiếng với vai trò là hoạt náo viên - Ảnh: Internet

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Sau khi cô nàng 'chạy' theo phong cách sexy, dân tình càng ngày chú ý và quan tâm nhiều hơn - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Linda, bức hình gây hiểu lầm này được chụp từ hồi tháng 4. Cụ thể, cô nàng cảm thấy khá nhức mỏi sau nhiều giờ quay phim vất vả và đã nhờ người quản lý đấm bóp giúp mình. Ngay cả chính cô nàng cũng không thể hiểu rằng tại sao người ta lại có thể nghĩ rằng đây là cảnh phim người lớn. "Các bạn đừng có nhắn tin cho tôi nữa, chẳng có link phim nào ở đây hết" - Linda thẳng thắn đáp trả.

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Người đẹp bức xúc vì mọi người hiểu nhầm cô nàng là một diễn viên phim 'nóng' - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Linda dính vào những lùm xùm và tai tiếng không đáng có. Trước đó, cô nàng cũng từng nhận bão tin nhắn quấy rối khi hình ảnh cosplay của Linda xuất hiện trên một vài trang mạng chuyên đăng tải những clip “nóng”.

‘Hào phóng’ khoe ngực ‘khủng’, nữ cosplayer bị hiểu lầm là diễn viên phim ‘nóng’ - Ảnh 4
Cô nàng cosplay khoe vòng ngực 'khủng' khiến ai nấy đều mê mẩn - Ảnh: Internet

Với lợi thế từ thân hình nóng bỏng, đường cong ba vòng cực cuốn hút, cô nàng đã cho ra hàng loạt bộ ảnh để đời cực quyến rũ nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Hiện tại, Linda đang sở hữu tới 720 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội với lượng tương tác không hề nhỏ chút nào.

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