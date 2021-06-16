Dàn gái xinh 'làm mưa làm gió' trong áo đỏ kín trên hở dưới, thi nhau 'đốt mắt' khán giả, cổ vũ tuyển Việt Nam

Hòa chung niềm không khí của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, những nàng hot girl Việt cũng theo dõi và tham gia cổ vũ các trận đấu của tuyển Việt Nam tại nhà. Trong đó, có một số người đẹp nổi bật trên các trang cộng đồng mạng như: Mai Thỏ, Huyền Dior, Lê Thị Huyền Anh.

Mai Thỏ với tên đầy đủ là Bùi Như Mai, từng là một trong những gương mặt "nổi đình, nổi đám" của mảnh đất Hà thành. Vốn sở hữu vẻ ngoài đẹp sắc sảo, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi vòng một cực "khủng" và thân hình "đẹp miễn chê". Chính vì lợi thế về vẻ ngoài chuẩn đẹp, người đẹp 9x thường diện những bộ trang phục "kiệm vải", khoe tối đa những đường cong trên cơ thể của mình. Mới đây, cô nàng lại "gây sốt" bởi những bức ảnh diện đồ thể thao để cổ vũ tuyển Việt Nam trong vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Thân hình chuẩn đẹp cùng vòng một vô cùng 'nóng bỏng' khiến dân tình 'choáng ngợp' - Ảnh: FBNV Pha tạo dáng khoe vòng ba của mẹ hai con khiến không ít người 'xịt máu mũi' - Ảnh: FBNV

Sau khi lập gia đình vào năm 2014, cô nàng quyết định lui về hậu trường để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình của mình. Hiện tại, ngoài cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình, mẹ hai con còn đang là quản lý truyền thông cho một số kênh truyền hình và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Huyền Dior

Bùi Khánh Huyền được biết đến với nickname là Huyền Dior, hiện cô nàng là một huấn luyên viên tại phòng tập gym có tiếng tại Hà Nội. Sau một thời gian "nghiện" gym, cô nàng đã sở hữu được vòng ba căng tròn, nảy nở khiến nhiều người phải thán phục cho sự "lột xác" chóng mặt này.

Vào ngày 15/6, trên trang cá nhân của mình, người đẹp 9x đã đăng tải những hình ảnh nhằm cổ vũ, động viên tinh thần cho "các chiến binh áo đỏ" tại nhà. Ngoài những điểm mạnh về hình thể và nhan sắc, cô nàng còn "hút mắt" bởi bộ đồ thể thao bó sát để lộ đường cong cơ thể, vòng eo "con kiến" và vòng ba căng tràn nhựa sống.

Huyền là một hot gymer có tiếng tại đất Hà Thành - Ảnh: IGNV Thân hình săn chắc và 'vòng nào ra vòng nấy' khiến vạn người mê mẩn - Ảnh: IGNV

Cô nàng Huyền Dior hiện là một trong những gymer nóng bỏng và quyến rũ nhất trên mạng xã hội. Đồng thời, cô nàng đang sở hữu hơn 150.000 lượt người theo dõi với lượng tương tác khá khủng trên trang cá nhân của mình.

Lê Thị Huyền Anh

Người đẹp 9x nổi lên như một "hiện tượng" với biệt danh là bà Tưng trên mạng xã hội thông qua những clip nhảy sexy và phô da thịt. Đồng thời, cô nàng còn có những phát ngôi "gây sốc" và thiếu suy nghĩ trong cộng đồng. Tuy nhiên, sau vài năm, Huyền Anh bất ngờ rời khỏi Vbiz và có lối sống kín tiếng hơn. Nhưng gần đây, cô nàng lại khiến cư dân mạng thích thú với những bức ảnh diện trang phục màu đỏ "nửa kín, nửa hở" để cổ vũ thầy trò Park Hang Seo.

Thân hình của 'bà Tưng' vẫn gây dân tình xao xuyến như thuở nào - Ảnh: FBNV

Thi thoảng, người đẹp cũng diện những 'bộ cánh' kín đáo - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cô nàng khá hài lòng về cuộc sống "ở ẩn" của mình. Song, thi thoảng, "bà Tưng" vẫn còn "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội bởi những bộ ảnh chụp "đốt mắt" và gợi cảm. Được biết, người đẹp tập trung kinh doanh với công việc bán hàng online, khá dư giả về kinh tế và "ngập mình" trong hàng hiệu.