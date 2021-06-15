'Mỹ nhân mình Rồng' xứ Úc tự tin phô diễn 600 hình xăm 'ma thuật' cộng thêm mắt xanh, răng nanh, lưỡi chẻ hút hồn phái mạnh

Nhịp sống trẻ 15/06/2021 05:53

Amber Luke nổi tiếng xứ Úc với thân hình phủ kín hình xăm, mài răng nanh, cắt lưỡi, nhuộm mắt và cắt da chỉ để giống rồng.

“Bông hồng” xứ Úc - Amber Luke “gây choáng” trong cộng đồng mạng với những hình ảnh khoe thân hình “phủ mực” gần 600 hình xăm phong phú, mài răng nanh, cắt lưỡi, nhuộm mắt và sử dụng phẫu thuật cắt da. Đồng thời, cô nàng còn được mọi người mệnh danh là "Tiểu long nữ" nghiện “trùng tu” thân thể của mình.

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Amber đã chi hơn 50.000 đô la Mỹ để 'trùng tu' vẻ ngoài - Ảnh: IGNV
Amber Luke
Cô nàng trở thành 'Tiểu long nữ' phiên bản ngoài đời thật - Ảnh: IGNV

Người đẹp 25 tuổi này tự xưng mình là “Rồng trắng mắt xanh” trên mạng xã hội. Cô nàng nhanh chóng gây ấn tượng cực mạnh với cư dân mạng bởi vẻ ngoài “độc nhất vô nhị” của mình. Amber chia sẻ rằng mình đã từng bị trầm cảm, chiến đấu với căn bệnh tâm thần phân liệt nên việc “phủ mực” trên cơ thể khiến cô nàng cảm thấy thoải mái hơn. Song song đó, người đẹp xứ Úc còn chỉnh sửa cơ thể như nâng ngực và mông, độn má, bơm môi, cấy ghép mũi nhọn... Bao gồm cả việc tiêm mực xanh vào nhãn cầu của cô nàng. Cuộc phẫu thuật ở tròng mắt khiến “tiểu long nữ" đã bị mù tạm thời 3 tuần.

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Thân thể phủ kín gần 600 hình xăm đa dạng và phong phú - Ảnh: IGNV
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 Người đẹp không ngại chỉnh sửa cơ thể như nâng ngực và mông, độn má, bơm môi, cấy ghép mũi nhọn... để được như 'Con gái của Rồng' - Ảnh: IGNV

Cô nàng quyết định mài răng nanh vĩnh viễn với ước muốn được giống như rồng, cô còn muốn sở hữu ngoại hình như ma cà rồng. Thậm chí, Amber cũng không ngại trải qua cuộc phẫu thuật chẻ đôi lưỡi đầy đau đớn.

 

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Chiếc ranh nanh vĩnh viễn như 'ma cà rồng' - Ảnh: IGNV 

Tuy bị nhiều người dè bĩu, nhưng Amber vẫn không ngừng lại công cuộc chỉnh sửa cơ thể. “Bây giờ, tôi đã hoàn toàn biến thành một con người mà tôi có thể cảm thấy tự hào. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đồng thời, tôi biết được chính xác mình là ai và mình muốn làm gì trong tương lai”, cô nàng chia sẻ thêm.

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'Bông hồng' xứ Úc hiện rất hài lòng với cuộc sống của mình - Ảnh: IGNV 
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Người đẹp không ngại trải qua đau đớn thấu tới tận xương tủy để biến thành một con người mạnh mẽ hơn - Ảnh: IGNV

Vào tháng 12/2020, người đẹp đã nhận 7 tội danh về ma tuý và bị kết án 3 năm tù. Nhưng thay vì ngồi tù, cô nàng được ân xá ngay sau đó bởi cô có vấn đề về tâm thần phân liệt và cần được điều trị và nằm viện.

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Từ khóa:   Amber Luke 600 hình xăm nhuộm mắt

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