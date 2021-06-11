Sakura Momo: Mỹ nhân phim ‘nóng’ hết mình vì vai diễn đến ‘bào mòn thể lực‘, khiến cánh mày râu xót xa

Gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn từ rất sớm, Sakura Momo đã trải qua khá nhiều “nốt thăng, nốt trầm” trong sự nghiệp của mình. Sở hữu vẻ đẹp ngây thơ cùng thân hình “bốc lửa”, Momo nhanh chóng trở thành “gà cưng” tại studio Idea Pocket nói riêng, cũng như là cái tên được chú ý nhất tại cộng đồng mê phim người lớn nói chung.

Cô nàng sinh năm 1996 này hiện đang là một trong những nữ diễn viên phim “nóng” nổi bật nhất trong thời gian gần đây. Ngay từ khi chập chưỡng bước chân vào “cánh cửa” nghệ thuật này, người đẹp 9X đã sớm “ẵm” giải thưởng “Tân binh phim người lớn xuất sắc nhất tại Fanza Adult Award 2018”. Đây là giải thưởng được coi là “Oscar phim người lớn Nhật Bản”, rất danh giá và gây tiếng vang lớn.

Cô nàng sở hữu một ‘khuôn mặt học sinh, thân hình phụ huynh’ khiến ai cũng mê mẩn - Ảnh: Twitter nhân vật

Tuy nhiên, người đẹp “cuồng” công việc và không giỏi trong việc chịu đựng những bình luận “độc hại” từ những người ghét cô. Vậy nên, cô nàng rất ít khi sử dụng mạng xã hội. Trong một lần hiếm hoi gần đây, cô nàng đã mở chuyên mục “Hỏi - Đáp cùng người hân mộ” trên Instagram.

Người đẹp xứ hoa anh đào chia sẻ rằng, trong quá trình đóng phim mình đã từng làm việc quá sức. Cô nói: “Có một bộ phim từng bào mòn thể lực của em, đồng thời em cũng là một người đòi hỏi sự hoàn hảo, thế nên em đã hơi bị cố gắng để thực hiện nó”. Sự chia sẻ của người đẹp càng được mọi người.

Sự chuyên nghiệp và hết mình trong vai diễn, cô nàng dễ dàng chiếm được cảm tình của người hâm mộ - Ảnh: Internet Cô nàng từng 'ẵm' giải thưởng 'Tân binh phim người lớn xuất sắc nhất' tại Nhật Bản - Ảnh: Internet

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Momo sẽ đưa cho quản lý dùng để cô nàng cảm thấy thoải mái hơn và có thể tập trung vào công việc của bản thân.