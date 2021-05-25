Bị mọi người chế giễu chỉ vì "nặng cân" trong khoảng một thời gian, Nayoon quyết tâm và nỗ lực không ngừng để "xóa tan" định kiến của mọi người về mình.
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Đối với phái đẹp, một bờ ngực quyến rũ và vòng ba căng tròn chính là một trong những "vũ khí" giúp hội chị em tự tin và thu hút mọi ánh nhìn từ cánh mày râu. Với "nàng béo" Nayoon cũng vậy, từ một cô gái mũm mĩm, không được lòng mọi người xung quanh, bây giờ cô đã sở hữu một thân hình chuẩn đẹp vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Vẻ ngoài của người đẹp không thua kém gì những hotgirl hay người mẫu ảnh trong Kbiz.
Một thời gian trước, người đẹp xứ sở kim chi từng bị tổn thương lòng tự trọng khi cô thường xuyên nhận phải những lời trêu chọc, chế giễu quá đáng. Đồng thời, với thân hình "quá khổ" của mình, cô nàng cũng tự nhận thức được rằng cơ thể của mình bị ì ạch và sức khỏe giảm sút đáng kể. Vậy nên, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, nàng YouTuber đã giảm một mạch 30kg trong thời gian ngắn.
Hiện tại, người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1m72 và nặng 73kg, tuy chưa phải là một con số lý tưởng nhưng nghị lực đáng nể của cô nàng khiến bao người trầm trồ.
Nayoon hiện là một YouTuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng thường chia sẻ những hình ảnh thường ngày như mua sắm, du lịch, chụp ảnh,... trên các video Vlog.