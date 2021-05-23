Nữ Youtuber 'nấm lùn' khiến cánh mày râu ‘ngây dại’ với vòng một siêu nảy nở, mặc nhiên ‘cởi’ đồ mà không lo bị 'sờ gáy'

Mặc dù sở hữu một chiều cao khiêm tốn, cô nàng Nitamago vẫn gây chú ý và khiến nhiều người quan tâm với những đường cong hình thể cực nở nang và cách tư vấn tình cảm gần gũi.
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Với nội dung đa dạng, phong phú, trào lưu hướng dẫn phối đồ trong các Youtuber đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em. Tuy nhiên, nhiều người bình luận chỉ trích các nữ Youtuber vì cho rằng là chiêu trò khoe thân “trá hình”. Điển hình, cô nàng Nitamago của xứ sở hoa anh đào, cô nàng thường đăng tải những Vlog có xu hướng "cởi" công khai trên sóng mà không màng đến việc bị cấm và xử phạt.
Nitamago sinh năm 1997, hiện là một Youtuber khá nổi tiếng, tài năng nhờ những video cho lời khuyên về tình yêu, tâm lý... Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu, chiều cao khiêm tốn với 1m51 nhưng thân hình cô nàng có thể "ăn đứt" bất kì người đẹp nào của Nhật Bản.
Người đẹp xứ sở hoa anh đào nổi tiếng với khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu tỷ lệ nghịch với thân hình đẫy đà, những đường cong vòng nào ra vòng nấy, khiến cánh mày râu phải "đổ đứ đừ". Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên diện đồ nội y và khoe tối đa vẻ đẹp hình thể của mình.
Những video của nữ Youtuber thường có nội dung không quá phản cảm nhưng nhiều người xem vẫn không thể "ngấm" và tỏ ra hài lòng về chúng. Tuy nhiên, số lượng người đăng ký kênh Youtube của cô nàng tăng với tốc độ bùng nổ sau vài tháng thành lập. Hiện tại, số lượng người đăng ký và theo dõi đã gần 400.000 người.