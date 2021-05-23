Nữ Youtuber 'nấm lùn' khiến cánh mày râu ‘ngây dại’ với vòng một siêu nảy nở, mặc nhiên ‘cởi’ đồ mà không lo bị 'sờ gáy'

Với nội dung đa dạng, phong phú, trào lưu hướng dẫn phối đồ trong các Youtuber đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em. Tuy nhiên, nhiều người bình luận chỉ trích các nữ Youtuber vì cho rằng là chiêu trò khoe thân “trá hình”. Điển hình, cô nàng Nitamago của xứ sở hoa anh đào, cô nàng thường đăng tải những Vlog có xu hướng "cởi" công khai trên sóng mà không màng đến việc bị cấm và xử phạt.

Nitamago sinh năm 1997, hiện là một Youtuber khá nổi tiếng, tài năng nhờ những video cho lời khuyên về tình yêu, tâm lý... Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu, chiều cao khiêm tốn với 1m51 nhưng thân hình cô nàng có thể "ăn đứt" bất kì người đẹp nào của Nhật Bản.