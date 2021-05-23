Da 'chảy xệ' như lão bà U70, mỹ nhân này vẫn không ngại khoe nội y mỏng tang, 'phá đảo' mọi định kiến về chuẩn mực cái đẹp

Khi chỉ mới 10 tuổi, Sara Geurts được đã được chẩn đoán mắc hội chứng Dermatosparaxis Ehlers-Danlos (EDS - một nhóm các rối loạn di truyền). Hội chứng này khiến da, mô, khớp của bệnh nhân bị nhăn nheo, chảy xệ do collagen không được sản xuất bình thường. Do đó, cô nàng có làn da nhăn nheo sớm, khiến cô trông già đi trông thấy. Tuy nhiên, thay vì bi quan vì bệnh tật, cô nàng luôn vui vẻ, thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe vẻ đẹp "độc lạ" của mình. Cô luôn quyết tâm, kiên trì để muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cô nàng không có gì phải xấu hổ với căn bệnh này.

Sara được chẩn đoán mắc bệnh khi mới 10 tuổi - Ảnh: Internet

Mãi cho đến khi 22 hoặc 23 tuổi, cô nàng mới học cách đón nhận những nếp nhăn của mình - Ảnh: Internet

Theo trang Boredpanda, Sara Geurts từng trải lòng "Làn da luôn là nỗi bất an lớn nhất của tôi. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ đó là điều đẹp nhất từ ​​trước đến nay của mình. Mỗi sự khiếm khuyết của bạn chính là một câu chuyện riêng, nó khiến bạn nhận ra bạn là ai, bạn đã đấu tranh như thế nào và hành trình mà bạn đã trải qua".