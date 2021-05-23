Da 'chảy xệ' như lão bà U70, mỹ nhân này vẫn không ngại khoe nội y mỏng tang, 'phá đảo' mọi định kiến về chuẩn mực cái đẹp

Sara Geurts đã được chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp là Dermatosparaxis Ehlers-Danlos (EDS). Hội chứng này khiến da, mô, khớp của bệnh nhân bị nhăn nheo và lỏng lẻo. Tuy nhiên, cô nàng luôn nỗ lực và truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người.
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Khi chỉ mới 10 tuổi, Sara Geurts được đã được chẩn đoán mắc hội chứng Dermatosparaxis Ehlers-Danlos (EDS - một nhóm các rối loạn di truyền). Hội chứng này khiến da, mô, khớp của bệnh nhân bị nhăn nheo, chảy xệ do collagen không được sản xuất bình thường. Do đó, cô nàng có làn da nhăn nheo sớm, khiến cô trông già đi trông thấy. Tuy nhiên, thay vì bi quan vì bệnh tật, cô nàng luôn vui vẻ, thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe vẻ đẹp "độc lạ" của mình. Cô luôn quyết tâm, kiên trì để muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cô nàng không có gì phải xấu hổ với căn bệnh này.
Theo trang Boredpanda, Sara Geurts từng trải lòng "Làn da luôn là nỗi bất an lớn nhất của tôi. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ đó là điều đẹp nhất từ trước đến nay của mình. Mỗi sự khiếm khuyết của bạn chính là một câu chuyện riêng, nó khiến bạn nhận ra bạn là ai, bạn đã đấu tranh như thế nào và hành trình mà bạn đã trải qua".
Năm 2015, cô gửi câu chuyện của mình cho chiến dịch Love Your Lines, một dự án ca ngợi sự không hoàn hảo của phụ nữ. Song, video của cô, do Barcroft TV sản xuất, đã nhận được rất nhiều lượt xem và phản hồi tích cực. Cô nàng gây tiếng vang với mọi người và tự tin thể hiện con người thật của mình trên các trang mạng xã hội.
Với nhân cách tuyệt vời của mình, Sara Geurts nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người và đang sở hữu gần 100.000 lượt theo dõi trên Instagram. Hiện tại, cô nàng đang rất hạnh phúc bên cạnh người bạn gái đồng giới của mình. Cả hai hiện tại rất viên mãn bên nhau và có ý định tiến tới hôn nhân.