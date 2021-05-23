'Người đẹp thị phi' Yozora Ami bị chỉ trích khi cặp kè với sugar daddy, 'bực tức' cua gắt sang ngành công nghiệp 18+

Nhịp sống trẻ 23/05/2021 13:57

Bị mang tiếng có sở thích cặp kè với sugar daddy, người đẹp Yua Mikami bất ngờ quyết định từ giã ngành giải trí âm nhạc trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Ngành công nghiệp phim người lớn luôn được diễn ra công khai ở đất nước mặt trời mọc. Bởi đây là ngành công nghiệp hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la, nên hàng trăm, hàng nghìn cô gái xinh đẹp "đua nhau" gia nhập vào ngành giải trí này. Mỗi năm, dàn nữ diễn viên tham gia các bộ phim "nóng" đều phải "thay máu", điều đó làm xuất hiện thêm nhiều gương mặt tân binh mới toanh xinh đẹp và đầy tiềm năng diễn xuất. Gần đây, một trong những gương mặt được trông chờ nhất màn ảnh đó chính là Yozora Ami.

Yozora Ami sinh năm 2001, từng là một thành viên của nhóm nhạc Nhật Bản. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, cô nàng bất ngờ quyết định rời nhóm và chuyển hướng trở thành một diễn viên đóng phim người lớn. Trước đó, cô từng đính khá nhiều tai tiếng không hay, nhưng cô nàng vẫn cố gắng vượt qua và tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng mọi chuyện bắt đầu "tức nước vỡ bờ" khi người đẹp bị buộc tội rằng là một người có sở thích tìm kiếm những "sugar daddy" để hẹn hò. Chính vì thế, uớc mơ trở thành thần tượng âm nhạc của Ami sụp đổ hoàn toàn, cô nàng quyết định "cua gấp" và gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn.

Từng bước tiến vào ngành giải trí này, người đẹp 10X may mắn nhận được sự chú ý và quan tâm từ truyền thông. Tuy chiều cao hơi khiêm tốn với 161cm nhưng bù lại, cô nàng sở hữu một gương mặt khả ái, nụ cười duyên dáng và thân hình với ba vòng chuẩn đẹp.

Yozora Ami
Biết được lợi thế của mình, Ami không ngần ngại khoe thân hình nóng bỏng trong những bộ cánh 'khoét trên, hở dưới' - Ảnh: Twitter nhân vật
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Cô nàng nhiều lần khiến hội chị em ghen tị với số đo vòng một 'ngoại cỡ' - Ảnh: Twitter nhân vật

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Người đẹp cũng nổi tiếng 'nghiện' diện đồ nội y, khoe tối đa mọi cơ hội để 'lăng xê' vòng một của mình - Ảnh: Twitter nhân vật

Được biết, mỹ nhân của xứ sở hoa anh đào bắt đầu ra mắt từ đầu tháng 4 năm nay và tính tới thời điểm hiện tại, Ami đã phần nào sở hữu được lượng người hâm mộ cũng khá đông đảo.

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Từ khóa:   Yozora Am người đẹp thị phi nữ diễn viên phim người lớn

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