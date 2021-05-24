Mỹ nhân sở hữu vòng 1 phồn thực khiến cộng đồng mê phim 'há hốc mồm'

Ra mắt chưa được bao lâu, Asuka Aka đã nhận được nhiều sự chú ý bởi vòng một cực “khủng”, khiến người hâm mộ phim người lớn “đổ gục” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhật Bản là đất nước phát triển rầm rộ trong lĩnh vực giải trí phim người lớn. Doanh thu của ngành công nghiệp này đến từ nhu cầu của xã hội tăng cao kèm theo những nền tảng sẵn có khiến Nhật Bản ngày càng trở thành gã khổng lồ thống trị thị trường băng đĩa "đen" toàn cầu. Chưa kể, mức lợi nhuận từ việc đóng phim người lớn khá cao, các cô gái xinh đẹp thường xem đây là một cơ hội đổi đời.

Asuka Aka sinh năm 1998 tại Nhật Bản, cô “đầu quân” cho công ty chuyên sản xuất phim người lớn S1. Vốn khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính, thân hình gợi cảm với số đo 3 vòng “nóng bỏng” lần lượt là 105-59- 88cm, cô nàng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trở thành tâm điểm của cộng đồng mê phim 18+.

Bầu ngực ‘khủng’ của người đẹp Nhật Bản khiến bao người phải ‘choáng váng’ - Ảnh: Twitter nhân vật

Không chỉ gây ấn tượng bởi vòng một căng tràn, cô nàng còn nổi bật với mái tóc ngắn cá tính - Ảnh: Twitter nhân vật



Vốn lợi thế nhan sắc lẫn vóc dáng, người đẹp xứ hoa anh đào luôn biết cách ‘giữ chân’ người hâm mộ - Ảnh: Twitter nhân vật

Với sức hút “không giới hạn” cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình, “mỹ nhân siêu vòng một” thu hút khá nhiều đông đảo người hâm mộ. Điển hình như tài khoản Twitter của cô đã đạt hơn 50.000 lượt theo dõi.

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