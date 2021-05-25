Tân binh ‘mái ngố’ Sayaka Otoshiro thân hình dậy thì ‘phổng phao’, chưa gì đã nổi đình, nổi đám chỉ sau hai tháng ra mắt

Trong dàn nữ diễn viên mới của ngành công nghiệp phim người lớn, không ai có thể cưỡng lại sức hút đầy ma lực của cô nàng tân binh Sayaka Otoshiro.
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Sayaka Otoshiro sinh năm 2001, hiện là diễn viên độc quyền của công ty S1 - một studio nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phim người lớn ở Nhật Bản.
Gia nhập con đường phim người lớn vào năm 2020, mỹ nhân vòng một nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý nhờ gương mặt đẹp như thiên thần, mái ngố đáng yêu, làn da trắng không tì vết và một nụ cười tươi duyên dáng. Đồng thời, người đẹp nổi bật với thân hình gợi cảm, chiều cao 1m69 ấn tượng.
Song song đó, sự chuyên nghiệp trong diễn xuất, cô nàng tân binh đã được “giao phó” cho những vai diễn “khó nhằn” và được đóng cặp cùng “chị đại phim nóng” là Aoi Tsukasa. Vậy nên, chỉ sau 2 tháng ra mắt, nữ diễn viên sinh trẻ này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ phim “nóng” tại xứ sở hoa anh đào. Trong tương lai, ai nấy đều kì vọng rằng người đẹp sẽ gây được tiếng vang lớn và đạt được nhiều thành công nhất định trong sự nghiệp giải trí của mình.
Trên trang cá nhân Twitter của mình, nữ diễn viên sinh năm 2001 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường và cũng không quên “rửa mắt” người hâm mộ bằng những hình ảnh “kiệm vải”, thậm chí đôi khi cô nàng không một mảnh vải che thân. Hiện tại, Otoshiro vẫn luôn chứng tỏ được sức hút của mình, điển hình là cô nàng luôn “gây bão” trên các trang mạng xã hội mỗi khi xuất hiện.