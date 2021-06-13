Không chỉ sở hữu vẻ ngoài khả ái, Phan Thị Ngọc Khanh còn chinh phục trái tim người hâm mộ bởi tài năng và thành tích học tập của mình. Song, không ít người 'choáng váng' trước phong cách thời trang táo bạo, 'hào phóng' khoe tối đa thân hình 'nóng bỏng' của cô nàng.

Được biết, Phan Thị Ngọc Khanh sinh năm 2001 đến từ Bình Dương, hiện là một nàng hotgirl được chú ý rầm rộ trên mạng xã hội. Vốn sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo và thân hình gợi cảm, cô nàng còn nổi bần bật với làn da “trắng như bông bưởi” của mình.

Khác với những cô nàng hotgirl, Ngọc Khanh còn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không hề là “một bình hoa di động”. Không những có vẻ ngoài khả ái, người đẹp 9x còn đa tài và thông minh. Trước đó, cô nàng từng được xướng tên trong danh sách những học sinh có điểm thi đại học cao của tỉnh Bình Dương năm 2019.

Sở hữu ngoại hình khả ái, thậm chí có người lầm tưởng Ngọc Khanh là con lai - Ảnh: IGNV

Lợi thế về ngoại hình 'nóng bỏng', cô nàng còn hay 'gây choáng' bởi phong cách thời trang quên 'kéo khóa quần' - Ảnh: IGNV

Lợi thế vòng một 'khủng' khiến hotgirl Bình Dương luôn tự tin khoe bầu ngực căng tràn - Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh “bốc lửa”, với phong cách thời trang cắt, xẻ táo bạo. Và tất nhiên, việc theo đuổi phong cách này không thể tránh khỏi những tranh cãi hay nhận lấy những phản hồi tiêu cực.

Cô còn nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh - Ảnh: IGNV

Với phong cách gợi cảm mà Ngọc Khanh đang theo đuổi, đây như là một phương thức để lưu giữ thời thanh xuân đẹp nhất của cô nàng. Hiện tại, với lợi thế về nhan sắc lẫn thân hình chuẩn đẹp, cô nàng nhận được khá nhiều lời mời làm người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng trong nước.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hotgirl-binh-duong-hon-nhien-voi-phong-cach-chat-chem-khoa-quan-chua-dong-vong-mot-buong-loi-giua-pho-408333.html