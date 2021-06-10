Sắc vóc bén như ‘dao cau' của các ‘người tình tin đồn’ dàn cầu thủ trẻ đình đám

Nhịp sống trẻ 10/06/2021 06:27

Những bạn gái tin đồn của các cầu thủ bóng đá Việt như Yến Xuân và Chu Thanh Huyền thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe dáng ngày càng “bốc lửa” và quyến rũ. Các cô nàng luôn khiến cư dân mạng phải xao xuyến không nguôi.

Bên cạnh sự nghiệp của các cầu thủ trẻ tuyển Việt Nam như Quang HảiĐặng Văn Lâm, cư dân mạng còn quan tâm tới những "bóng hồng" bên đời các cầu thủ này. Cùng ngắm loạt ảnh của các bạn gái tin đồn với nhan sắc "không phải dạng vừa" và thân hình "đốt mắt" cộng đồng mạng. 

Bùi Thị Yến Xuân

Bùi Thị Yến Xuân hiện được biết đến với danh xưng "hot girl phòng tập". Cô nàng càng được chú ý và “phủ sóng” hơn khi cư dân mạng bắt đầu đồn thổi việc cô đang là bạn gái tin đồn của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Với gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng với thân hình “nóng bỏng” vạn người mê, ít ai ngờ rằng bạn gái của Lâm Tây từng bị nhà tuyển dụng từ chối khéo bởi vóc dáng “quá cỡ” của mình. Và sau hành trình “biến hoá” thành công đó, người đẹp 9x bắt đầu theo đuổi con đường trở thành một nữ huấn luyện viên chuyên nghiệp tại phòng tập gym.

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Màn ‘lột xác’ của nàng hotgirl này đã thu hút sự chú ý từ dân mạng - Ảnh: FBNV

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Bạn gái tin đồn của Lâm Tây thường xuyên chia sẻ loạt ảnh diện trang phục gợi cảm lên mạng - Ảnh: FBNV

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Người đẹp từng 'lột xác' thành công khi giảm gần 10 kí sau 3 năm nhờ chăm chỉ luyện tập - Ảnh: FBNV

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Người đẹp thường chuộng những kiểu đồ bikini khoe tối đa thân hình 'nóng bỏng' - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô nàng vẫn khiến mọi người quan tâm tới công việc hiện tại của mình khi đều đặn chia sẻ clip dạy tập gym, các bí quyết giữ dáng, giảm cân hiệu quả. Đặc biệt, người đẹp phòng tập đã chia sẻ về bí mật tập luyện mỗi ngày của mình: “Sáng ngủ dậy thay đồ đi tập, không chơi mạng xã hội, không đọc tin tức... Việc dành 60 phút đầu ngày thư giãn cho thể chất, tinh thần tốt hơn. Và mình hay tìm bài mới để tập, tìm chổ mới để tập, đổi hình thức tập, đổi đồ tập, đổi nhạc tập... Quan trọng là vẫn còn tập luyện”.

 

Chu Thanh Huyền

Nàng hotgirl hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cô nàng càng được ưu ái hơn bởi gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo cùng sống mũi cao. Đồng thời, người đẹp 9x còn sở hữu thân hình quyến rũ và gợi cảm nhờ tập luyện kết hợp nhiều môn thể thao như yoga, boxing, gym...

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Nàng hotgirl ngay lập tức được chú ý bởi gương mặt xinh đẹp cùng thân hình 'đốt mắt' - Ảnh: FBNV
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Cô thường xuyên khoe dáng 'thiêu đốt mắt' trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV
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Bạn gái Quang Hải vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày để duy trì vóc dáng - Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV
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Ngoài gym, yoga,... người đẹp thường tập luyện bộ môn boxing để nâng cao sức khỏe - Ảnh: FBNV

Cộng đồng mạng từng nhiều lần “soi” ra những bằng chứng hẹn hò của cô với Quang Hải dù cả 2 chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này. Nếu Chu Thanh Huyền và Quang Hải có tình cảm với nhau thật thì quả là cặp đôi trai tài gái sắc như nhận định của số đông người hâm mộ.

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Từ khóa:   Bạn gái tin đồn Quang Hải Đặng Văn Lâm

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