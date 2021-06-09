Ở ‘tuổi tứ tuần’, mỹ nhân phim người lớn hoá ‘nàng thơ’ kiêu sa, khoe khéo vòng một ‘hừng hực’ sức sống gần 100cm

Nhịp sống trẻ 09/06/2021 05:47

Dù đã bước sang độ tuổi U40, nhưng ít ai ngờ mỹ nhân phim người lớn Kirara Asuka sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, thân hình “nóng bỏng” và hừng hực sức sống.

Nữ diễn viên Kirara Asuka sinh năm 1988, hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Cô nàng từng là một trong những nữ diễn viên đóng phim ngời lớn “nổi đình, nổi đám” tại Nhật Bản. Cô nàng có gương mặt xinh đẹp và thân hình “bốc lửa” khiến bao chàng trai say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thể loại phim người lớn, người đẹp 8x còn tham gia bộ phim điện ảnh hành động đầy kịch tính. Vì vậy, độ phổ biến của cô nàng không chỉ “gói gọn” trong phạm vi xứ sở hoa anh đào mà còn lan rộng ra khắp các nước Châu Á.

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Người đẹp ít xuất hiện trong giới giải trí và đang hưởng thụ một cuộc sống rất bình thường như bao người khác - Ảnh: Twitter nhân vật

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Ngoài thể loại phim người lớn, người đẹp 8x cũng thử thách với nhiều bộ phim hành động - Ảnh: Twitter nhân vật

Không chỉ tài năng trong diễn xuất, nữ diễn viên còn được khen ngợi như một chú tắc kè hoa vì khả năng biến hoá với thời trang đa sắc màu. Điển hình như sau khi tuyên bố giải nghệ, cô nàng đã thành lập một nhãn hiệu thời trang đồ lót dành cho nữ của riêng mình. Đồng thời, cô nàng cũng khá bận rộn và thành công với công việc kinh doanh này.

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Mỗi khi cô nàng xuất hiện đều khiến nhiều người hâm mộ chao đảo - Ảnh: Twitter nhân vật
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Cô nàng sở hữu 3 vòng siêu ‘khủng’, đặc biệt nhất là vòng một có kích thước gần 100cm - Ảnh: Twitter nhân vật

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Mỹ nhân vòng một’ cũng là một trong những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter nhân vật

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Kirara Asuku được ‘để mắt’ nhờ tài năng diễn xuất xuất sắc và ngoại hình cực gợi cảm của mình - Ảnh: Twitter nhân vật

Ở trên mạng xã hội, người đẹp thường đăng tải nhiều hình ảnh sang chảnh như đi du lịch, ăn uống, mua sắm… Hiện tại, người đẹp ít xuất hiện trong giới giải trí và đang hưởng thụ một cuộc sống rất bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, với tiếng tăm của mình, cô nàng đã sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi trên Twitter và gần 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram. 

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Từ khóa:   Kirara Asuka nữ diễn viên phim người lớn Mỹ nhân vòng một

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