‘Người đẹp răng khểnh’ Minami Hatsukawa có dấu hiệu ‘giải nghệ’ ngành công nghiệp phim ‘nóng’ sau gần 8 năm cống hiến

Ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối khi cô nàng Minami Hatsukawa sở hữu thân hình đẹp mê ly, có “dấu hiệu” chuẩn bị từ giã vai trò diễn viên phim người lớn.
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Minami Hatsukawa sinh năm 1995, từng nằm trong danh sách top 10 tân binh phim người lớn xuất sắc nhất chỉ sau 1 năm ra mắt. Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười răng khểnh duyên dáng, cô nàng còn thu hút nhờ thân hình vô cùng “mướt mắt” và chuẩn đẹp. Với những lợi thế về vẻ ngoài lẫn dáng vóc, người đẹp nhanh chóng trở thành “gà cưng” của công ty phim người lớn nổi tiếng ở Nhật.
Theo AV Crush, việc “người đẹp răng khểnh” xuất hiện ở hàng loạt phim mới tới từ những studio khác nhau là một dấu hiệu không tốt với những ai yêu thích cô nàng, bởi dường như cô nàng sắp giải nghệ. Bởi trường hợp này tương tự của Ryo Harusaki sau khi rời khỏi công ty Prestige. Người đẹp này cũng đã “thả” phim số lượng lớn phim và rồi bất ngờ công bố giải nghệ ngay sau đó. Vậy nên, nhiều người hâm mộ đã phỏng đoán rằng Hatsu dường như cũng dùng cách này để từ giã sự nghiệp của mình.
Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề đóng phim người lớn này, Hatsu cũng đã đến lúc “về hưu” và “nhường chỗ” cho những gương mặt nữ diễn viên mới đầy tiềm năng khác.