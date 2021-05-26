Dàn mỹ nhân phim Nhật khoe trọn đường cong 'cực phẩm' vạn người mê

Tuy chưa hoạt động được bao lâu, nhưng những mỹ nhân phim người lớn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý và quan tâm bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình "đốt mắt".

Ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, được xem là một trong những ngành công nghiệp "hái ra tiền" của đất nước mặt trời mọc này. Chính vì vậy, nhiều mỹ nhân xinh đẹp từng nổi tiếng trước đó, bất ngờ "rẽ ngang", bước chân vào con đường nghệ thuật "bỏng mắt" này để xây dựng danh tiếng và kiếm tiền cho mình.

Mỹ nhân xứ hoa anh đào sinh năm 1998, hiện đang thuộc quyền quản lý của công ty Dino Production. Dù chỉ vừa gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn vào đầu năm 2020 nhưng cô nàng đã tạo ấn tượng rất mạnh bởi nhan sắc xuất thần, đẹp chẳng kém gì một diễn viên điện ảnh thực thụ.

Ban đầu, cô nàng là một hotgirl khá có tiếng trên mạng xã hội, nhưng cuối cùng sự nghiệp của cô đã "cua ngang" sang một chương mới. Hiện tại, mục tiêu của cô nàng là trở thành một trong nữ diễn viên hàng đầu trong ngành công nghiệp phim người lớn.





Cô nàng không những cởi bỏ trang phục của mình mà còn tạo dáng vô cùng táo bạo - Ảnh: Twitter nhân vật

Những trang phục 'thiếu vải' như nội y luôn được cô nàng 9x diện thường xuyên và khoe trên trang cá nhân - Ảnh: Twitter nhân vật

Marin Hinata

Người đẹp sinh năm 1997, gia nhập ngành giải trí vào tháng 9/2018 với tư cách một người mẫu. Tới năm 2019, cô nàng quyết định gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn khi đầu quân cho công ty S1. Từ đó, người đẹp 9x trở thành 1 trong những "gà cưng" của công ty này. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu và thân hình nóng bỏng với số đo chuẩn người mẫu, người đẹp 9x còn nổi tiếng trong giới thời trang bởi phong cách trẻ trung, thời thượng.

Đường cong cơ thể vô cùng nảy nở và căng tràn sức sống - Ảnh: Twitter nhân vật

Remu Suzumori

Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu như thiên thần, lợi thế thân hình "nóng bỏng mắt", người đẹp sinh năm 1997 mau chóng thu hút và sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu. Dù mới chập chưỡng bước vào con đường đóng phim người lớn, nhưng cô nàng luôn cố gắng, chứng minh thực lực và kĩ năng diễn xuất với vai trò là một diễn viên.

Những đường cong gợi cảm của cô nàng không ngừng được phô diễn qua các bức ảnh - Ảnh: Twitter nhân vật

Cô nàng luôn khiến dân tình 'phát sốt' khi diện những bộ trang phục 'thiếu vải' trầm trọng - Ảnh: Twitter nhân vật

Sau thành công của những bộ phim người lớn, các mỹ nhân Nhật Bản không chỉ nổi tiếng mà còn được nhiều vị đạo diễn có tên tuổi "săn đón". Đồng thời, các cô nàng còn nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng.