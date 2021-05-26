Dàn mỹ nhân phim Nhật khoe trọn đường cong 'cực phẩm' vạn người mê

Nhiều mỹ nhân nổi đình, nổi đám bất ngờ "dấn thân" vào con đường đóng phim người lớn, trở thành những nữ diễn viên chinh phục hàng ngàn trái tim của người hâm mộ, nhất là cánh mày râu.
- Chán làm hotgirl, mỹ nhân 'cua gắt' gia nhập làng 'phim nóng' khoe rãnh ngực căng tràn khiến bao chàng ‘lót dép’ ngồi đợi
- 'Hotgirl tạp hóa' Hàn Hằng khoe 3 vòng ‘bốc lửa’, bầu ngực căng tràn nhựa sống khiến bao người đê mê
Ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, được xem là một trong những ngành công nghiệp "hái ra tiền" của đất nước mặt trời mọc này. Chính vì vậy, nhiều mỹ nhân xinh đẹp từng nổi tiếng trước đó, bất ngờ "rẽ ngang", bước chân vào con đường nghệ thuật "bỏng mắt" này để xây dựng danh tiếng và kiếm tiền cho mình.
Tuy chưa hoạt động được bao lâu, nhưng những mỹ nhân phim người lớn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý và quan tâm bởi gương mặt xinh đẹp và thân hình "đốt mắt".
Mỹ nhân xứ hoa anh đào sinh năm 1998, hiện đang thuộc quyền quản lý của công ty Dino Production. Dù chỉ vừa gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn vào đầu năm 2020 nhưng cô nàng đã tạo ấn tượng rất mạnh bởi nhan sắc xuất thần, đẹp chẳng kém gì một diễn viên điện ảnh thực thụ.
Ban đầu, cô nàng là một hotgirl khá có tiếng trên mạng xã hội, nhưng cuối cùng sự nghiệp của cô đã "cua ngang" sang một chương mới. Hiện tại, mục tiêu của cô nàng là trở thành một trong nữ diễn viên hàng đầu trong ngành công nghiệp phim người lớn.
Marin Hinata
Người đẹp sinh năm 1997, gia nhập ngành giải trí vào tháng 9/2018 với tư cách một người mẫu. Tới năm 2019, cô nàng quyết định gia nhập ngành công nghiệp phim người lớn khi đầu quân cho công ty S1. Từ đó, người đẹp 9x trở thành 1 trong những "gà cưng" của công ty này. Sở hữu khuôn mặt đáng yêu và thân hình nóng bỏng với số đo chuẩn người mẫu, người đẹp 9x còn nổi tiếng trong giới thời trang bởi phong cách trẻ trung, thời thượng.
Remu Suzumori
Vốn sở hữu gương mặt đáng yêu như thiên thần, lợi thế thân hình "nóng bỏng mắt", người đẹp sinh năm 1997 mau chóng thu hút và sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng hùng hậu. Dù mới chập chưỡng bước vào con đường đóng phim người lớn, nhưng cô nàng luôn cố gắng, chứng minh thực lực và kĩ năng diễn xuất với vai trò là một diễn viên.
Sau thành công của những bộ phim người lớn, các mỹ nhân Nhật Bản không chỉ nổi tiếng mà còn được nhiều vị đạo diễn có tên tuổi "săn đón". Đồng thời, các cô nàng còn nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng.