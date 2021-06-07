Nữ doanh nhân Kathy Zheng sở hữu vẻ đẹp 'căng mọng' cùng gia thế 'khủng' khiến ai cũng choáng ngợp

Kathy Zheng sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội. Cô nàng được mọi người chú ý đến bởi tính cách tuyệt vời và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Đồng thời, gu thời trang của cô nàng cũng thời thượng và hiện đại, khiến không ít giới trẻ mến mộ.

Người đẹp luôn toát ra vẻ sang chảnh ‘từ trong trứng’ - Ảnh: IGNV