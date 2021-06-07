Nữ doanh nhân Kathy Zheng sở hữu vẻ đẹp 'căng mọng' cùng gia thế 'khủng' khiến ai cũng choáng ngợp

Người đẹp Trung Quốc - Kathy Zheng vô cùng "hút" người nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp. Và ít ai biết rằng, cô nàng hiện là người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một nhãn hiệu thời trang khá nổi ở Trung Quốc.
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Kathy Zheng sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội. Cô nàng được mọi người chú ý đến bởi tính cách tuyệt vời và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Đồng thời, gu thời trang của cô nàng cũng thời thượng và hiện đại, khiến không ít giới trẻ mến mộ.
Để có thân hình chuẩn đẹp như bây giờ, cô nàng rất có ý thức về việc rèn luyện sức khỏe của mình, cũng như chế độ ăn uống hợp lý và luôn duy trì trạng thái tốt nhất cho cơ thể.
Ngoài là một người ảnh hưởng trên cộng đồng mạng, Kathy Zheng còn kinh doanh thời trang khá thành công. Cô hiện là người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một nhãn hiệu thời trang khá nổi tiếng ở Trung Quốc.