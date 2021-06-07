Nữ doanh nhân Kathy Zheng sở hữu vẻ đẹp 'căng mọng' cùng gia thế 'khủng' khiến ai cũng choáng ngợp

Nhịp sống trẻ 07/06/2021 05:46

Người đẹp Trung Quốc - Kathy Zheng vô cùng "hút" người nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp. Và ít ai biết rằng, cô nàng hiện là người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một nhãn hiệu thời trang khá nổi ở Trung Quốc.

Kathy Zheng sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải (Trung Quốc), là một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội. Cô nàng được mọi người chú ý đến bởi tính cách tuyệt vời và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Đồng thời, gu thời trang của cô nàng cũng thời thượng và hiện đại, khiến không ít giới trẻ mến mộ.

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Người đẹp luôn toát ra vẻ sang chảnh ‘từ trong trứng’ - Ảnh: IGNV

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Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh 'hở bạo' - Ảnh: IGNV
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Những bộ trang phục quyến rũ luôn tôn vóc dáng 'bốc lửa' của cô nàng - Ảnh: IGNV
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Những bộ cánh bó sát thân thể càng khiến thân hình chữ S thêm lộ rõ - Ảnh: IGNV

Để có thân hình chuẩn đẹp như bây giờ, cô nàng rất có ý thức về việc rèn luyện sức khỏe của mình, cũng như chế độ ăn uống hợp lý và luôn duy trì trạng thái tốt nhất cho cơ thể.

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Hiện giữ vai trò là một người mẫu ảnh, cô nàng ‘thả dáng’ cực độc lạ trước ống kính - Ảnh: IGNV

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Với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình gợi cảm, cô nàng đã thu hút được khá nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV

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Người đẹp xứ Trung này còn thu hút giới trẻ bởi phong cách thời trang thời thượng và hiện đại - Ảnh: IGNV

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Thân hình ‘nóng bỏng mắt’ của cô nàng khiến cánh mày râu phải ‘đổ đứ

đừ’ - Ảnh: IGNV

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Kathy có sở thích đi du lịch khắp mọi nơi - Ảnh: IGNV

Ngoài là một người ảnh hưởng trên cộng đồng mạng, Kathy Zheng còn kinh doanh thời trang khá thành công. Cô hiện là người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một nhãn hiệu thời trang khá nổi tiếng ở Trung Quốc.

Quý bà người Đức 'nghiện' xăm trổ đầy mình, chi cả ‘núi tiền’ để thỏa mãn đam mê ‘phủ mực’ lên cơ thể

Quý bà người Đức 'nghiện' xăm trổ đầy mình, chi cả ‘núi tiền’ để thỏa mãn đam mê ‘phủ mực’ lên cơ thể

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Từ khóa:   Kathy Zheng Người đẹp Thượng Hải Trung Quốc

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