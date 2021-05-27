Quý bà người Đức 'nghiện' xăm trổ đầy mình, chi cả ‘núi tiền’ để thỏa mãn đam mê ‘phủ mực’ lên cơ thể

Quý bà 55 tuổi kiêm người mẫu xăm hình người Đức - Kerstin Tristan đã chi 35.000 USD để phủ kín những hình xăm trên cơ thể.

Quý bà Kerstin Tristan hiện đang sinh sống tại Đức, nổi tiếng với những hình xăm vô cùng phong phú và rực rỡ sắc màu được lấp kín trên khắp thân thể.

Cách đây 5 năm, người đẹp U50 đã quyết định xăm một hình xăm trên cánh tay của mình. Tuy nhiên, do sức hút của nghệ thuật xăm hình khiến bà không thể rời mắt, bà bắt đầu “phủ mực” lên cơ thể mình. Cho tới bây giờ, toàn bộ cơ thể của người phụ nữ này đã trở nên chi chít những hình xăm đầy màu sắc và rực rỡ.

Quý bà có 'một không hai' tại Đức - Ảnh IGNV Bà luôn luôn nổi bật trong đám đông bởi những hình xăm phủ kín người - Ảnh IGNV Chỉ một hình xăm trên cánh tay mà bây giờ đã kín mít toàn thân - Ảnh IGNV Quý bà thường xuyên đăng tải những hình ảnh trên trang cá nhân của mình - Ảnh IGNV Những hình xăm giúp cuộc sống của bà trở nên nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn - Ảnh IGNV Đằng sau chân của quý bà cũng 'phủ mực' đầy những hình vẽ độc đáo - Ảnh IGNV Người mẫu ở tuổi 55 luôn khiến mọi người phải trầm trồ và ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện - Ảnh IGNV

Song song đó, nhờ những hình xăm đầy màu sắc này, quý bà tuổi 55 cảm thấy rất trẻ trung, tràn đầy năng lượng và khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc trước trở nên đầy màu sắc hơn. Và bà đang cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Với vẻ ngoài “tắc kè bông” vô cùng độc lạ của mình, quý bà 55 tuổi đang sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trên Instgram.

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