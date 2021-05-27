Cô giáo sở hữu vòng 1 lên đến 150cm bị cho thôi việc tạm thời vì luôn trưng gò bồng đào ra ngoài

Nhịp sống trẻ 27/05/2021 05:36

Jenna Chew là cô giáo nhưng độ nổi tiếng không hề thua kém bất kì hotgirl nào tại Maylaysia. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh "choáng" với vòng một 'ngoại cỡ' cùng phong cách ăn mặc quá mức gợi cảm của cô. Chính điều này, cô nàng đã bị nhà trường cho đình chỉ dạy tạm thời.

Jenna Chew sinh năm 1993, lớn lên tại đất nước Malaysia. Cô nàng được cộng đồng mạng mệnh danh là "vòng một vô địch" với chỉ số được cho là lên tới 150cm. Vốn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn gây chú ý với hình thể "chuẩn không cần chỉnh". Đồng thời, người đẹp còn gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang gợi cảm và "hở bạo" đến không ngờ.

 

Ít ai ngờ rằng, người đẹp 9X này là một cô giáo tiểu học. Tuy nhiên, với phong cách thời trang "hớ hênh" của cô nàng, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn lên án việc cô  giáo viên này có những màn khoe thân quyến rũ hơi quá đà. Trước sức ép từ phía cộng đồng mạng và phụ huynh học sinh, nhà trường đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ việc dạy học của Jenna Chew.

Người đẹp thường diện những bộ cánh không phải ai cũng "vừa mắt" được như đồng phục nữ sinh co ngắn cũn cỡn, trang phục công sở lộ hớ hênh, những bộ đồ liền thân như vẽ lên người hay nhân vật hoạt hình... Những bộ trang phục ấy khá phản cảm đối với một giáo viên và được cho là không phù hợp trong môi trường giáo dục. 

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Những bộ đồ hoạt hình bó sát và kín mít cũng không thể giấu đi vòng một 'phồn thực' của người đẹp - Ảnh IGNV
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Với thân hình 'nóng hừng hực' thế này, phong cách thời trang của cô nàng được cho là quá phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục - Ảnh IGNV
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Là một giáo viên kiểu mặc này chẳng phải ai cũng dễ 'ngấm' - Ảnh IGNV
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Với lợi thế về hình thể chuẩn đẹp, mỹ nhân vòng một thường diện những kiểu trang phục tôn dáng - Ảnh IGNV

'Mỹ nhân vòng một" này hiện có tới hơn 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Ngoài công việc là một giáo viên, cô nàng còn gắn liền với mạng xã hội với các vai trò như streamer, game thủ, quảng cáo online... Chính vì đảm đương quá nhiều công việc, thu nhập tăng cao và khá nổi tiếng, cô nàng hay được nhắc tới như một trong những người đẹp mạng xã hội giàu nhất nhì Malaysia. 

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Từ khóa:   Jenna Chew cô giáo mầm non mỹ nhân vòng một

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