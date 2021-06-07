‘Đứng hình’ mẹ hai con tự tin khoe ‘dấu ấn sinh nở’, vóc dáng ‘bén ngót’ và nhan sắc thăng hạng ‘đáng gờm’

Mẹ hai con ở Phú Yên khiến hội chị em ghen tị “đỏ con mắt” bởi nhan sắc xinh đẹp và tự tin khoe dáng qua những bộ trang phục “kiệm vải”

Bà mẹ hai con này có tên là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuy Hòa (Phú Yên). Gần đây, mẹ hai con này đã đăng những bức ảnh khoe thân hình quyến rũ của mình trên mạng xã hội, khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Dù bản thân đã có 2 con nhưng thân hình không lộ một chút mỡ thừa, lộ múi cuồn cuộn và săn chắc tuyệt đối. Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là những vết rạn ở bụng sau khi sinh. Những dấu vết này luôn là nỗi lo âu của chị em phụ nữ nhưng đối với cô nàng thì những vết rạn ấy lại không còn là nỗi lo nữa. Thậm chí, cô còn tự tin khoe nó ra và biết yêu bản thân mình hơn. Bà mẹ này còn cho rằng những vết rạn là "dấu vết" trưởng thành của một người phụ nữ.

Nhan sắc trẻ trung và body quyến rũ được mẹ 2 con khoe triệt để qua những bộ áo tắm - Ảnh: FBNV Mẹ trẻ ban đầu rất tự ti về những vết rạn, nhưng cô sớm tự tin và yêu bản thân của mình hơn - Ảnh: FBNV Ít ai ngờ rằng người đẹp đang là mẹ của hai đứa con - Ảnh: FBNV

Với thân hình quyến rũ, đặc biệt là vòng ba vô cùng nảy nở, người đẹp 8x luôn khiến chị em nào cũng xuýt xoa - Ảnh: FBNV Khi được hỏi “bí kíp” để có thân hình săn chắc, khỏe khoắn như thế này, người đẹp 8x đã cho biết bản thân thường xuyên tập thể dục trong 5 năm qua. Ban đầu, người đẹp chỉ là muốn cải thiện và nâng cao sức khỏe vì thể lực của cô vốn yếu, dễ chóng mặt và làm việc gì cũng mệt. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng tập luyện, cô nhận lại không chỉ là sức khỏe mà còn là thân hình chuẩn đẹp khiến chị em nào cũng xuýt xoa. Để có một vóc dáng đẹp, cô nàng đã luyện tập thể hình rất chăm chỉ - Ảnh: FBNV Tập thể dục hằng ngày giúp cô nàng vừa giữ dáng vừa giữ gìn sức khoẻ - Ảnh: FBNV Khi nhìn chính mình có sự thay đổi rõ rệt về cơ thể và sức khỏe, mẹ hai con đã biết yêu và chăm lo tốt cho bản thân hơn. Hiện tại, người đẹp đang kinh doanh nho nhỏ tại Phú Yên.

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