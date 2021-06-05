Người đẹp 'tuổi băm' Xiao Wei Lai gây ‘choáng ngợp’ với thân hình đẹp như tượng tạc cùng rãnh bụng nét căng

Dù đã bước qua độ tuổi son sắc của người con gái, nhưng cô gái xứ Trung này vẫn khiến người khác "choáng ngợp" bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm.

Người đẹp mạng xã hội Trung Quốc có biệt danh Xiao Wei Lai sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Mặc dù không phải người nổi tiếng trong showbiz nhưng cô nàng người Trung Quốc này vẫn nhận được sự quan tâm nhiệt tình vì có vóc dáng đẹp và nhan sắc “bất biến” theo thời gian. Với lợi thế về vóc dáng cân đối, săn chắc cùng đôi chân dài nuột nà, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh “nóng bỏng” lên các trang mạng xã hội như Weibo, Instagram... Vậy nên, người đẹp “tuổi băm” luôn được mọi người chú ý và nhận được vô vàn lời khen “có cánh” của cộng đồng mạng.

Cô gái vừa bước đến ‘tuổi băm’ khiến không ít người trầm trồ vì hình thể chuẩn đẹp - Ảnh: Weibo nhân vật

Cô nàng càng được chú ý hơn bởi đôi chân dài nuột nà - Ảnh: Weibo nhân vật Dáng người săn chắc ‘vòng nào ra vòng nấy’ của người đẹp luôn khiến người ta trầm trồ - Ảnh: Weibo nhân vật Song song đó, cô nàng thường xuyên tập luyện thể dục thể thao với các bộ môn như gym, pilates để giữ gìn vóc dáng. Bên cạnh đó, người đẹp không thuộc tạng người dễ tăng cân, nên cô luôn thoải mái trong vấn đề ăn uống của mình. Cô nàng luôn tập thể dục và không bao giờ ngồi yên một chỗ - Ảnh: Weibo nhân vật Gương mặt trẻ trung và xinh đẹp ‘bất biến’ theo thời gian - Ảnh: Weibo nhân vật Nhìn hình thể chuẩn đẹp của cô nàng, không ít cô gái đã lấy đó làm động lực cho mình - Ảnh: Weibo nhân vật Hiện tại, mỹ nhân Trung Quốc vẫn luôn được mọi người yêu quý và quan tâm. Đối với vóc dáng của cô nàng, nhiều người còn bày tỏ sự cảm ơn vì những hành động tập luyện của cô nàng như truyền động lực xây dựng vóc dáng cho họ.

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