Lee Soo Bin: 'Búp bê sống' vạn người mê, bất ngờ dính 'bão' nghi vấn 'mặt nhựa, ngực giả'

Nhịp sống trẻ 18/05/2021 06:11

Nhờ vòng một “ngoại cỡ” , cô nàng Lee Soo Bin được được mệnh danh "búp bê sống" quyến rũ và gợi cảm bậc nhất tại Hàn Quốc. Nhưng gần đây, cô nàng dính tranh cãi bởi gương mặt biến dạng bất thường và vòng một to "quá lố" so với trước.

Lee Soo Bin sinh năm 1990, là gương mặt khá nổi tiếng và khiến nhiều người bàn tán mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cô nàng được người Hàn ưu ái với các tên gọi như “búp bê sống”, "mỹ nhân vòng một", "nữ thần truyện tranh"... Bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng thân hình nảy nở, vô cùng gợi cảm.

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Người đẹp sinh năm 1990 thời còn chưa 'nghiện' dao kéo - Ảnh IGNV

Mới đây, người đẹp gây hốt hoảng khi “lộ diện” với biểu cảm gương mặt cứng đờ 'như tượng sáp', chiếc cằm nhọn hoắt... Nhiều người không khỏi nghi ngờ cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, không chỉ gương mặt mà cả thân hình cũng ngày càng khác. 

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Khuôn mặt thay đổi 'bất thường' theo thời gian của cô nàng - Ảnh IGNV
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Vòng ngực 'khủng' căng tràn màn hình của cô nàng cùng vòng eo 'con kiến' khiến vạn người mê - Ảnh IGNV

Hiện tại, "nữ thần truyện tranh' có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo trên các trang mạng xã hội không thua kém gì các thần tượng Hàn Quốc. Ngoài vai trò là một người dẫn chương trình, cô nàng còn được biết đến là một streamer với cách nói chuyện đáng yêu và game thủ rất có trình trong làng game.

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Với vẻ đẹp siêu thực, hotgirl hàn Quốc - Mimi dễ dàng chinh phục thị giác mọi người chỉ trong vòng một nốt nhạc.

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