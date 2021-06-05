Vóc dáng siêu gợi cảm của hotgirl Hằng Habi – người bị nhầm là nữ chính trong clip ‘nóng’ 8 phút

Hằng Habi tên thật là Phạm Thu Hằng, sinh năm 1996, hiện là người mẫu đình đám trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã phải “nhức cả đầu” vì bị nhận nhầm là nữ chính trong clip "nóng" 8 phút lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hotgirl đã nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt này. Đồng thời, cô nàng cho rằng khuôn mặt hao hao giống nhau xuất hiện nhiều nên cô không lấy gì làm lạ khi xảy ra “sự cố” như trên.

Người đẹp 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân của mình. Ấn tượng với mọi người luôn là một gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, mũi cao và nụ cười duyên dáng. Hằng Habi vốn sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng chuẩn đẹp lần lượt là 87 - 62 - 91 vô cùng “bốc lửa”, không thua kém bất cứ “bóng hồng” nào trong Vbiz.