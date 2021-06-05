Vóc dáng siêu gợi cảm của hotgirl Hằng Habi – người bị nhầm là nữ chính trong clip ‘nóng’ 8 phút

Nhịp sống trẻ 05/06/2021 06:58

Hằng Habi là một hotgirl kiêm gymer nổi đình, nổi đám nhất nhì Hà Thành nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng siêu gợi cảm.

Hằng Habi tên thật là Phạm Thu Hằng, sinh năm 1996, hiện là người mẫu đình đám trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã phải “nhức cả đầu” vì bị nhận nhầm là nữ chính trong clip "nóng" 8 phút lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hotgirl đã nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn thất thiệt này. Đồng thời, cô nàng cho rằng khuôn mặt hao hao giống nhau xuất hiện nhiều nên cô không lấy gì làm lạ khi xảy ra “sự cố” như trên.

Người đẹp 9x thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân của mình. Ấn tượng với mọi người luôn là một gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, mũi cao và nụ cười duyên dáng. Hằng Habi vốn sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng chuẩn đẹp lần lượt là 87 - 62 - 91 vô cùng “bốc lửa”, không thua kém bất cứ “bóng hồng” nào trong Vbiz.

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Hằng Habi vốn rất tự tin vì vẻ ngoài chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV

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Đang yên đang lành, cô nàng bỗng dưng bị hiểu nhầm tai hại - Ảnh: FBNV

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Cô nàng luôn biết cách gây ấn tượng bởi những bộ cánh tôn tối đa vóc dáng chuẩn đẹp của mình - Ảnh: FBNV

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Người đẹp 9x thường khoe những hình ảnh xinh đẹp trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

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Với ưu thế có vòng eo 'con kiến' săn chắc, người đẹp dễ dàng phù hợp nhiều phong cách thời trang khác nhau - Ảnh: FBNV

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Khoản tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp và bạo dạn của hot girl - Ảnh: FBNV

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Vốn sở hữu vòng 3 gần 100cm, người đẹp xứ Quảng không ngại phô diễn đường cong ‘táo bạo’ - Ảnh: FBNV

Với ưu thế về ngoại hình của mình, người đẹp dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau như phong cách nữ tính, ngọt ngào hay gợi cảm đều rất phù hợp. Bên cạnh công việc là người mẫu ảnh tự do, cô nàng còn đang hoạt động kinh doanh khá độc lập và mạnh mẽ cũng như giữ vai trò giám đốc hình ảnh của một thẩm mỹ viện nữa.

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