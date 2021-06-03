Dù đã 'yên bề gia thất', 'bóng hồng' Lý Thùy Chang vẫn tự tin khoe đường cong 'uốn lượn' bên hồ bơi

Nhịp sống trẻ 03/06/2021 07:01

Không những giàu có bà xã của diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang còn rất xinh đẹp và gợi cảm. Nhan sắc với gương mặt đẹp sắc sảo cùng thân hình quyến rũ, cô nàng gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Lý Thùy Chang sinh năm 1989, được mọi người chú ý và quan tâm khi cô nàng chính thức "lên xe hoa" cùng nam diễn viên Chi Bảo. Người đẹp thuộc thế hệ 8x này hiện còn được biết đến là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt với vai trò là một tổng giám đốc viện thẩm mỹ danh tiếng. Không những xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực kinh doanh, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi khối tài sản kếch xù cùng gu thời trang đẳng cấp thượng lưu. 

Bà xã kém 16 tuổi của nam diễn viên Chi Bảo sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sóng mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng. Không những thế, cô nàng còn có một thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" và làn da trắng sáng không tì vết. Đồng thời, Thùy Chang cùng chồng hay đi du lịch khắp nơi để nghỉ dưỡng và hưởng thụ. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hưởng thụ cuộc sống thượng lưu khiến dân mạng trầm trồ và ngưỡng mộ.

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Thùy Chang nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh: FBNV
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Nữ doanh nhân 8X còn sở hữu gu thời trang đẳng cấp và nhiều hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: FBNV

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Cô nàng còn có một thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng không thua kém bất kỳ loạt người mẫu nào trong Vbiz - Ảnh: FBNV
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Vóc dáng quyến rũ của cô nàng nhanh chóng 'đốn tim' dân mạng - Ảnh: FBNV

Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng bà xã Chi Bảo luôn duy trì thói quen tập luyện để có một sức khoẻ dẻo dai và hình thể chuẩn đẹp. Trên trang cá nhân, người đẹp thường đăng tải những hình ảnh luyện tập tại phòng gym, hay thử tham gia các bộ môn thể thao như: Chèo thuyền, bơi lội, đạp xe, leo núi... Đặc biệt hơn, cô nàng thường cùng chồng rèn luyện sức khỏe mỗi khi cặp đôi có thời gian rảnh rỗi. 

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Nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao, không có gì ngạc nhiên trước vóc dáng quá chuẩn của bà xã Chi Bảo - Ảnh: FBNV
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Cô nàng cũng hay đạp xe để rèn luyện cơ thể - Ảnh: FBNV
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Người đẹp thường xuyên luyện tập hình thể vào những lúc rảnh rỗi thời gian - Ảnh: FBNV
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Vốn sở hữu viện thẩm mỹ, nước da của cô nàng luôn mịn màng, đẹp rạng ngời và trắng không tỳ vết - Ảnh: FBNV
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Gia đình của nam diễn viên Chi Bảo tràn ngập hạnh phúc viên mãn, khiến nhiều người mơ ước - Ảnh: FBNV

Mới đây, nam diễn viên Chi Bảo bất ngờ thông báo giải nghệ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật xuyên suốt, bà xã Lý Thuỳ Chang luôn bên cạnh và động viên tinh thần anh. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của nữ doanh nhân vẫn luôn hạnh phúc và tràn ngập "màu hồng" trong tình yêu.

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