Lý Thùy Chang sinh năm 1989, được mọi người chú ý và quan tâm khi cô nàng chính thức "lên xe hoa" cùng nam diễn viên Chi Bảo. Người đẹp thuộc thế hệ 8x này hiện còn được biết đến là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt với vai trò là một tổng giám đốc viện thẩm mỹ danh tiếng. Không những xinh đẹp và đa tài trong lĩnh vực kinh doanh, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi khối tài sản kếch xù cùng gu thời trang đẳng cấp thượng lưu.

Bà xã kém 16 tuổi của nam diễn viên Chi Bảo sở hữu một gương mặt xinh đẹp với sóng mũi cao, đôi mắt to tròn và miệng cười duyên dáng. Không những thế, cô nàng còn có một thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng "chuẩn không cần chỉnh" và làn da trắng sáng không tì vết. Đồng thời, Thùy Chang cùng chồng hay đi du lịch khắp nơi để nghỉ dưỡng và hưởng thụ. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hưởng thụ cuộc sống thượng lưu khiến dân mạng trầm trồ và ngưỡng mộ.