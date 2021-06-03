Dàn mỹ nhân 'non tơ' thi nhau đọ thân hình 'bốc lửa', khoe trọn đường cong ‘tràn trề sức xuân’ đầy quyến rũ

Cứ đến mỗi mùa hè, hội gái xinh thoả sức "bung lụa" với những bộ trang phục bikini cùng thần thái vô cùng gợi cảm và dễ dàng đi vào lòng người. Dàn hotgirl 10x đã "đốt nóng" trang cá nhân của mình bằng những bức ảnh đi chơi biển và diện bikini siêu cuốn hút, khiến "người qua đường" cũng phải nán lại để chiêm ngưỡng và khen ngợi hết lời.

Hotgirl sinh năm 2001 này khá nổi tiếng trên Instagram với hơn 300.000 người theo dõi. Cô nàng có gu thời trang khá đa dạng, phong phú, thi thoảng rất trẻ trung, năng động và có lúc lại quyến rũ và nổi loạn đến không ngờ. Những bộ trang phục "nửa kín nửa hở" không bao giờ có thể "làm khó" được cô nàng bởi vÓC dáng chuẩn đẹp, ba vòng nở nang và đầy đặn, luôn khiến người khác phải ghen tị.

Người đẹp với tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, sinh năm 2000, hay được biết đến với biệt danh là Helia. Bảo Hân bắt đầu nổi lên nhờ những clip cover các ca khúc rap nổi tiếng. Vốn sở hữu khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi nhỏ nhắn đúng chuẩn búp bê, cô nàng luôn biết cách chiếm trọn trái tim của mọi người.

Helia chẳng cần sở hữu vòng 1 'khủng' nhưng vẫn dư sức quyến rũ với bikini - Ảnh: IGNV

Cô nàng còn khoe dáng cực 'cháy' với đường cong chuẩn đẹp - Ảnh: IGNV

Heli A

Heli A tên thật là Trần Trang Nhung, sinh năm 2000. Cô nàng là một streamer kiêm người mẫu ảnh khá được nhiều người mến mộ. Trong những bộ bikini '"kiệm vải", cô nàng khoe tối đa vóc dáng cân đối và khoẻ khoắn của mình.

Người đẹp sở hữu vóc dáng rất quyến rũ không có gì để bàn cãi - Ảnh: IGNV

10x này luôn 'đốt mắt' người nhìn bởi vóc dáng quyến rũ và thần thái không đùa được - Ảnh: IGNV

Hoàng Nguyễn Linh Chi

Cô nàng 10x từng được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh là "hotgirl ảnh thẻ" nhờ bức ảnh thẻ "gây bão", nhận được số lượt tương tác khủng trên mạng xã hội. Linh Chi sở hữu gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nụ cười duyên dáng và thần thái hút hồn. Đồng thời, người đẹp 10x còn "hút hồn" bởi thân hình "bốc lửa", cùng phong cách thời trang cá tính và dễ dàng "ghi điểm" mạnh mẽ với người đối diện.

Nổi tiếng với bức ảnh thẻ vô cùng trong sáng và giản dị, ai nấy cũng phải ngỡ ngàng với sự 'lột xác' táo bạo và gợi cảm trên trang cá nhân của cô nàng - Ảnh: IGNV

Tuy chiều cao hơi 'khiêm tốn' nhưng body của cô nàng thì 'mướt mắt' không phải bàn - Ảnh: IGNV

Trương Kim Dung

Cô gái sinh năm 2000, còn được mọi người biết đến với cái tên Heri và là nữ gymer xinh đẹp đến từ Vũng Tàu. Với niềm yêu thích và mong muốn có một cơ thể săn chắc, người đẹp luôn giữ gìn vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình vô cùng săn chắc. Đặc biệt, phong cách của nàng hotgirl này lại là quyến rũ pha chút "độc lạ" khác thường. Hiện tại, cô đang tập trung toàn bộ vào sự nghiệp của mình và khiến mọi người dần đón nhận cô với tư cách là một fashionista trẻ tuổi đầy cá tính.

Người đẹp 10x gây ấn tượng cực mạnh với vòng 3 căng tràn và làn da trắng không tì vết - Ảnh: IGNV

Không chỉ phong cách 'độc lạ' mà khoản tạo dáng của cô nàng cũng bạo dạn chả kém - Ảnh: IGNV

Võ Ngọc Trân

Ngọc Trân sinh năm 2001, hiện là một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 640.000 người theo dõi trang cá nhân. Cô nàng cũng cũng tham gia đường đua bikini dịp hè này. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, hotgirl 10x vẫn biết cách tạo dáng để khoe thân hình chuẩn ba vòng hoàn hảo và gợi cảm.

Không ai có thể phủ nhận 'vòng ba' đầy đặn của Ngọc Trân - Ảnh: IGNV

Cuộc đọ sắc giữa dàn hotgirl Việt đã khiến không khí mùa hè ngày một nóng lên đáng kể. Các cô nàng không những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu một thân hình quyến rũ "vòng nào ra vòng nấy", khiến nhiều người ngưỡng mộ và tán thưởng.