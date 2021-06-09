Nữ họa sĩ Yaongyi 'gây bão' với vẻ đẹp như phiên bản đời thực của nhân vật truyện tranh do chính cô tạo ra

Yaongyi tên thật là Kim Na Young, sinh năm 1991 tại Hàn Quốc. Cô được mọi người "để mắt" đến dưới vai trò là một tác giả truyện tranh kỹ thuật số nổi tiếng. Không chỉ là một họa sĩ truyện tranh đa tài, cô nàng còn sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp đến "tan chảy", vậy nên cô còn được ví như phiên bản đời thực của nhân vật Im Jookyung do chính cô tạo ra trong bộ truyện tranh True Beauty.

Ít ai biết rằng, dù đã nổi tiếng với các tác phẩm truyện trên mạng xã hội, nhưng nữ tác giả Yaongyi từng che giấu thân phận trong khoảng 1 năm trời. Chính vì vậy, khi cô nàng quyết định lộ diện công khai, cư dân mạng lập tức "nháo nhào" với diện mạo xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm không kém các diễn viên và thần tượng xứ Hàn.