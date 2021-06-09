Nữ họa sĩ Yaongyi 'gây bão' với vẻ đẹp như phiên bản đời thực của nhân vật truyện tranh do chính cô tạo ra

Không chỉ được biết đến qua các webtoon ăn khách, Yaongyi còn gây bất ngờ cho các độc giả bởi ngoại hình "ăn đứt" người mẫu, được ví như phiên bản truyện tranh ngoài đời thực.
- ‘Đứng hình’ mẹ hai con tự tin khoe ‘dấu ấn sinh nở’, vóc dáng ‘bén ngót’ và nhan sắc thăng hạng ‘đáng gờm’
- ‘Người đẹp răng khểnh’ Minami Hatsukawa có dấu hiệu ‘giải nghệ’ ngành công nghiệp phim ‘nóng’ sau gần 8 năm cống hiến
Yaongyi tên thật là Kim Na Young, sinh năm 1991 tại Hàn Quốc. Cô được mọi người "để mắt" đến dưới vai trò là một tác giả truyện tranh kỹ thuật số nổi tiếng. Không chỉ là một họa sĩ truyện tranh đa tài, cô nàng còn sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp đến "tan chảy", vậy nên cô còn được ví như phiên bản đời thực của nhân vật Im Jookyung do chính cô tạo ra trong bộ truyện tranh True Beauty.
Ít ai biết rằng, dù đã nổi tiếng với các tác phẩm truyện trên mạng xã hội, nhưng nữ tác giả Yaongyi từng che giấu thân phận trong khoảng 1 năm trời. Chính vì vậy, khi cô nàng quyết định lộ diện công khai, cư dân mạng lập tức "nháo nhào" với diện mạo xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm không kém các diễn viên và thần tượng xứ Hàn.
Tuy nhiên, người đẹp đã nhiều lần dính tin đồn lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh sửa ảnh quá đà. Song, để đáp lại những tin đồn này, nữ họa sĩ thừa nhận từng phẫu thuật cắt mí mắt 10 năm trước và bác bỏ mạnh mẽ trước thông tin nâng cấp vòng 1, vòng 3 và chỉnh ảnh quá đà.
Người đẹp 9x còn gây chú ý bởi phong cách thời trang tối giản nhưng không hề đơn giản và vô cùng thời thượng. Gần đây, người đẹp xứ kim chi thường thích diện trang phục ôm sát để tôn lên những đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng một siêu "khủng" mà vạn người mê.
Với ngoại hình nổi bật và một đôi chân dài miên man, người đẹp sinh năm 1991 này còn nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh, quay quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng trong nước. Hiện tại, nữ tác giả truyện tranh đình đám sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.