'Gái non' Thúy Quỳnh không ngại diện váy 'khoét' sâu khoe vòng một, 'xẻ tà' tới hông không ngại tay

Hotgirl Thúy Quỳnh thường gây chú ý với những bức ảnh khoe tối đa vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' qua những bộ cánh hở "không điểm dừng" trên mạng xã hội.

Thúy Quỳnh hiện là một trong những cô nàng hotgirl khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng từng nổi lên như một "hiện tượng mạng", thu hút đến hàng triệu lượt nghe khi cover ca khúc Từng yêu và Em gì ơi. Không chỉ sở hữu một giọng hát "ngọt lịm", người đẹp 9x còn có một gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn "hút hồn" mọi người.

Tuy chiều cao khiêm tốn chỉ với 1m60, nhưng cô nàng "ăn điểm" bởi số đo 3 vòng vô cùng "nóng bỏng" và không thua kém bất cứ người nổi tiếng nào trong Vbiz. Đặc biệt, "gái tơ" còn gây chú ý và tò mò khi cô nàng luôn diện những trang phục "hở bạo" như váy ôm body khoét, xẻ không ngại tay, quần siêu ngắn, áo croptop, bikini...

Váy xẻ đùi 'hiểm hốc' khiến cô nàng phải lấy tay che chắn để không bị 'lộ hàng' - Ảnh: IGNV

Ít ai biết rằng Thúy Quỳnh từng có một thời gian khá căng thẳng và thiếu tự tin vì cân nặng quá khổ của mình. Vì vậy, cô nàng đã quyết định giảm cân tức tốc để xóa bỏ định kiến xấu về thân hình mũm mĩm. Người đẹp sinh năm 1999 này đã bắt đầu tập luyện với việc dậy rất sớm để chạy bộ. Sau đó, cô cũng dần làm quen với việc tập gym, các bài tập bụng, squat luôn được cô chú trọng để vóc dáng thêm thon gọn.

Bên cạnh việc tập luyện, Thúy Quỳnh cũng chú ý đến chế độ ăn uống, giảm bớt tinh bột, ăn nhiều thịt cá, rau xanh, hoa quả đặc biệt nói không với các loại thức ăn nhanh, dầu mỡ. Vì thế mà Thúy Quỳnh luôn duy trì được mức cân nặng ổn định từ 45-47 kg.

Hiện tại, ngoài là một Blogger và người mẫu ảnh, người đẹp đang có ý định "lấn sân" vào con đường nghệ thuật ngay khi có cơ hội. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu một lượng người hâm mộ khá đông đảo với lượng theo dõi gần 300.000 trên tài khoản Instagram.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-non-thuy-quynh-khong-ngai-dien-vay-khoet-sau-khoe-vong-mot-xe-ta-toi-hong-khong-ngai-tay-407979.html