Choáng: Nghệ nhân Việt vung tay tái hiện ngôi nhà Harry Potter bé xíu xìu xiu nhưng đẹp đến kinh ngạc

Mới đây, các nghệ nhân Việt khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ bởi mô hình Harry Potter ngoài đời thật vô cùng xinh đẹp.
Nếu ai là ‘tín đồ’ của loạt truyện và phim Harry Potter thì chắc chắn sẽ không thể không nhớ đến địa điểm huyền thoại The Burrow (Trang trại Hang sóc). Mới đây, trong hội nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn trẻ có biệt danh là Phù Thuỷ Gió - thành viên của Wind Bay Studio đã chia sẻ về mô hình tí hon “tái hiện” lại ngôi nhà mà gia đình Weasley sinh sống.
Cụ thể, cô nàng đã tâm sự: “Xem xong phim và truyện, bối cảnh của thế giới phép thuật ấy ít nhiều đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những gì mình làm sau này. May mắn, em và đồng đội lại không hẹn mà bén duyên với niềm yêu thích làm mô hình thu nhỏ. Và cuối cùng một ngày đẹp trời nọ cơ duyên đã tới để mình và đồng đội được thực hiện mô hình nhà Hang Sóc – The Burrow, nhà của gia đình Weasley, một nơi chốn quá thân thuộc và nổi tiếng trong phim”.
Tác phẩm công phu và tỉ mỉ này được thực hiện gần một năm trời, bởi chính bàn tay của những nghệ nhân người Việt chỉ với tỉ lệ 1:22 và kích thước 55x65x90 cm.Ảnh: FBNV
"Về phần kiến trúc bên ngoài, team tham khảo hình ảnh trong phim để giữ đúng các phần cấu trúc như các tầng nhà và cửa sổ. Về phần cấu trúc bên trong, do không có nhiều thông tin để tham khảo nên nhóm mình tự phân chia các phòng sao cho phù hợp với phần kiến trúc bên ngoài và mang tính chất riêng của từng nhân vật. Riêng về tất cả các đồ nội thất, nhóm mình dựa theo các mẫu có thật ở bên ngoài để làm thành các sản phẩm”, cô nàng chia sẻ thêm.
Sau khi mô hình tí hon vô cùng công phu được đăng tải, nhiều người không ngần ngại chia sẻ và dành lời khen 'có cánh' cho nhóm nghệ nhân vô cùng tài năng này.
Nguồn thông tin và hình ảnh: Phù Thuỷ Gió - thành viên của Wind Bay Studio