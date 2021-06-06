Choáng: Nghệ nhân Việt vung tay tái hiện ngôi nhà Harry Potter bé xíu xìu xiu nhưng đẹp đến kinh ngạc

Nếu ai là ‘tín đồ’ của loạt truyện và phim Harry Potter thì chắc chắn sẽ không thể không nhớ đến địa điểm huyền thoại The Burrow (Trang trại Hang sóc). Mới đây, trong hội nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn trẻ có biệt danh là Phù Thuỷ Gió - thành viên của Wind Bay Studio đã chia sẻ về mô hình tí hon “tái hiện” lại ngôi nhà mà gia đình Weasley sinh sống.

Cụ thể, cô nàng đã tâm sự: “Xem xong phim và truyện, bối cảnh của thế giới phép thuật ấy ít nhiều đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những gì mình làm sau này. May mắn, em và đồng đội lại không hẹn mà bén duyên với niềm yêu thích làm mô hình thu nhỏ. Và cuối cùng một ngày đẹp trời nọ cơ duyên đã tới để mình và đồng đội được thực hiện mô hình nhà Hang Sóc – The Burrow, nhà của gia đình Weasley, một nơi chốn quá thân thuộc và nổi tiếng trong phim”.

Tác phẩm công phu và tỉ mỉ này được thực hiện gần một năm trời, bởi chính bàn tay của những nghệ nhân người Việt chỉ với tỉ lệ 1:22 và kích thước 55x65x90 cm.

Một ngôi nhà ngự tại đồi Gió Hú trong câu chuyện nổi tiếng Harry Potter -

Chiếc đồng hồ tí hon - Ảnh: FBNV

Phòng khách nhà Weasley với bộ sofa nhiều màu sắc - Ảnh: FBNV

Tổng thể tầng trệt của mô hình The Burrow tốn công sức nhất vì phải thực hiện rất nhiều đồ nội thất - Ảnh: FBNV

Để bài trí phần nội thất tỉ lệ 1/22 trong căn bếp cũng là một công đoạn khó khăn, vì chỉ cần nghệ nhân chạm nhẹ thì mọi thứ sẽ bị xê dịch hết - Ảnh: FBNV

Bàn tiệc vô cùng thịnh soạn với phong phú những món ăn sang chảnh - Ảnh: FBNV

Ngay cả chú chim cú cũng được tạo nên rất tỉ mỉ và giống hệt ngoài đời thực - Ảnh: FBNV

Một góc nhà lung linh khác cũng mất nhiều thời gian để thực hiện - Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

"Về phần kiến trúc bên ngoài, team tham khảo hình ảnh trong phim để giữ đúng các phần cấu trúc như các tầng nhà và cửa sổ. Về phần cấu trúc bên trong, do không có nhiều thông tin để tham khảo nên nhóm mình tự phân chia các phòng sao cho phù hợp với phần kiến trúc bên ngoài và mang tính chất riêng của từng nhân vật. Riêng về tất cả các đồ nội thất, nhóm mình dựa theo các mẫu có thật ở bên ngoài để làm thành các sản phẩm”, cô nàng chia sẻ thêm.

Tái hiện lại góc bàn tí hon, đặc biệt mô hình quả địa cầu có thể xoay được - Ảnh: FBNV Phòng ngủ của cặp sinh đôi nhà Weasley - Ảnh: FBNV Phòng của nhân vật Ginny - Ảnh: FBNV Góc sách cũng được làm cẩn thận đến từng chi tiết - Ảnh: FBNV Chiếc balcony nhỏ xinh từ phòng ông bà Weasley nhìn ra ngoài - Ảnh: FBNV

Căn phòng được tái hiện y như bộ phim - Ảnh: FBNV

Cửa sổ nơi nhân vật Ginny thường ngồi đọc sách - Ảnh: FBNV

Những bậc thang sắc sảo đến từng chi tiết - Ảnh: FBNV

Chiếc xe bay huyền thoại của ông Weasley - Ảnh: FBNV

Phòng áp mái - Ảnh: FBNV

Nhà bếp nhìn từ cửa sau - Ảnh: FBNV

Phòng tắm của gia đình - Ảnh: FBNV

Sau khi mô hình tí hon vô cùng công phu được đăng tải, nhiều người không ngần ngại chia sẻ và dành lời khen 'có cánh' cho nhóm nghệ nhân vô cùng tài năng này.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Phù Thuỷ Gió - thành viên của Wind Bay Studio