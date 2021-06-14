Top mỹ nhân tiêm vắc-xin Covid-19 nhưng lại khiến người khác 'nhức nhối’ thay vì 'vòng 1' kiệm vải

Cư dân mạng tỏ ra bức xúc bởi các người đẹp Trung Quốc diện những kiểu đồ “kiệm vải”, hoàn toàn trái ngược với các bác sĩ đang mặc bộ đồ bảo hộ kín mít trong thời điểm tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang “truyền tay” nhau về một đoạn video ghi lại những hình ảnh của các cô gái đi tiêm vắc xin Covid-19 trong phong cách thời trang vô cùng táo bạo. Thay vì diện những bộ trang phục lịch sự hay thoải mái, các cô nàng lại “biến” nơi tiêm vắc xin thành sàn diễn thời trang. Đồng thời, vòng một căng tràn nhựa sống của các người đẹp được khoe hờ hững trong những “bộ cánh” gợi cảm. Các cô gái 'chiếm sóng' bởi phong cách phản cảm của mình khi đến nơi công cộng - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, những cô gái này đã diện váy hai dây, đầm hở vai và khoác nhẹ chiếc áo bên ngoài. Tuy nhiên, khi bắt đầu tiêm vắc xin phòng dịch, câc cô nàng sẽ để lộ vòng một căng tròn đến ná thở. Trong khi các y, bác sĩ diện bộ đồ bảo hộ kín mít thì họ lại ăn mặc hở hang và gợi cảm. Có những cô gái không ngại khoe vòng một căng tràn của mình trong quá trình tiêm chủng - Ảnh: chụp màn hình Những chiếc áo không dây, lộ vai trần khiến cả những y bác sĩ cũng phải 'đỏ mặt' - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi xem xong đoạn video, cư số cư dân mạng chia thành 2 làn sóng tranh cãi. Tuy có không ít người bênh vực các cô nàng mặc như vậy để cảm thấy thoải mái hơn. Song, đa số người lại tỏ thái độ không hài lòng bởi họ cho rằng các cô gái chỉ cần lựa chọn những chiếc áo có ống tay rộng, thoải mái để dễ dàng vén cao khi tiêm. Không chỉ ở Trung Quốc mà ở Las Vegas, một người đẹp còn mặc cả nội y để đi tiêm vaccine phòng Covid-19 - Ảnh: Internet Các nơi như bệnh viện hay địa điểm tiêm phòng cũng là nơi công cộng và có đông người tới lui nên các bạn trẻ cần chú ý đến cách ăn mặc của mình. Mọi người cần ăn mặc nghiêm túc, không lôi thôi lếch thếch hoặc quá hở hang khi đến những nơi công cộng này.

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