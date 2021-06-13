Nữ 'họa sĩ' streamer chơi lớn khoe vũ đạo 'nâng ngực' khủng như quả núi, fan hâm mộ ‘lẹt đẹt’ vài người tăng lên vùn vụt

Thời gian gần đây, streamer phát triển mạnh mẽ, trở thành 1 nghề có thu nhập không hề nhỏ và đang được ưa chuộng với vô số những nội dung, loại hình phát sóng khác nhau. Nếu như trước đây, streamer đơn giản là chơi game và giao lưu cùng các game thủ thì hiện tại, thậm chí vẽ tranh cũng có thể làm streamer. Tuy nhiên, mới đây, 1 "họa sĩ" streamer Grille Young lại vừa khiến không ít người phải nóng mắt, sau khi mang yếu tố gợi cảm có phần không cần thiết vào trong các phiên phát sóng của mình.

Trước đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong những trang phục kín cổng cao tường, vẽ tranh và trò chuyện cùng mọi người.