Nữ 'họa sĩ' streamer chơi lớn khoe vũ đạo 'nâng ngực' khủng như quả núi, fan hâm mộ ‘lẹt đẹt’ vài người tăng lên vùn vụt

Nữ streamer sở hữu tài năng hội họa nhưng vì lượng người theo dõi lẹt đẹt, nên quyết định chuyển hướng sang vũ đạo khoe thân triệt để khiến người xem tăng vùn vụt.
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Thời gian gần đây, streamer phát triển mạnh mẽ, trở thành 1 nghề có thu nhập không hề nhỏ và đang được ưa chuộng với vô số những nội dung, loại hình phát sóng khác nhau. Nếu như trước đây, streamer đơn giản là chơi game và giao lưu cùng các game thủ thì hiện tại, thậm chí vẽ tranh cũng có thể làm streamer. Tuy nhiên, mới đây, 1 "họa sĩ" streamer Grille Young lại vừa khiến không ít người phải nóng mắt, sau khi mang yếu tố gợi cảm có phần không cần thiết vào trong các phiên phát sóng của mình.
Trước đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong những trang phục kín cổng cao tường, vẽ tranh và trò chuyện cùng mọi người.
Sau những màn thể hiện tài năng hội họa "cũng rất gì và này nọ" nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm, nữ streamer quyết định khoe thêm khả năng vũ đạo.
Điều đáng nói, vũ đạo của Grille Young vô cùng sexy, nóng mắt. Cô nàng mạnh bạo hơn trong trang phục. Những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vòng 1 đẫy đà được cô sử dụng triệt để. Không còn cầm cọ, vẽ tranh nữa, Grille Young liên tục mang tới những màn vũ đạo nóng bỏng và nổi bật nhất có lẽ là pha nhảy theo phong cách lái moto gần đây.
Ngay lập tức, lượng view bỗng chốc tăng vọt và rất nhiều người thể hiện sự yêu thích đối với những màn khoe dáng này của cô nàng streamer. Đứng trước sự thay đổi này, khá nhiều fan chân chính của Grille Young cảm thấy không thoải mái với thần tượng của mình và cũng mong muốn cô tiếp tục vẽ tranh. Tuy nhiên, nội dung khoe thân gợi cảm vẫn tràn ngập trên trang cá nhân của cô và không thể phủ nhận rằng lượng theo dõi và tương tác đã tăng lên chóng mặt.