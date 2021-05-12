Hot girl 'siêu vòng 1' từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, tập trung livestream 'tám chuyện' nhưng vẫn khiến người xem 'nóng hừng hực'

Hiện nay, sự phát triển của Youtube và khoản tiền khổng lồ từ việc livestream đã khiến các cô nàng hot girl xinh đẹp có xu hướng lấn sân sang sự nghiệp làm streamer, xu hướng này cũng không còn là điều quá xa lạ. Nhiều cô gái trẻ nổi lên một cách bất ngờ, thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ lối nói chuyện duyên dáng, hài hước và trên hết là body nuột nà. Nổi bật nhất trong làn sóng này có lẽ phải kể tới Han Jina, một cô nàng streamer siêu nóng bỏng, gợi cảm đang lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây.

Jina gây ấn tượng bới khuôn mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh nóng bỏng và quyến rũ với 3 vòng chuẩn chỉnh

Cô nàng thường ưu tiên lối trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên nét dễ thương, đáng yêu của mình

Với nhan sắc xinh xắn và body hoàn hảo, cô nàng khởi đầu sự nghiệp như một hot girl nhưng sau đó, Han Jina dần thay đổi phong cách, lột xác và dấn thân vào các công việc táo bạo hơn như người mẫu nội y, áo tắm kiêm diễn viên. Quyết tâm theo đuổi con đường người mẫu nội y chuyên nghiệp, nên vào năm 2019, cô nàng còn tham gia một cuộc thi người mẫu danh giá trên tạp chí MAXIM nhưng rất tiếc chỉ dừng lại ở vị trí Á quân. Dù vậy, sau cuộc thi tên tuổi của Jina càng ngày càng hot trong giới trẻ Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng chính Jina mới là người xứng đáng nhất cho ngôi vị số một năm ấy.