Hot girl 'siêu vòng 1' từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, tập trung livestream 'tám chuyện' nhưng vẫn khiến người xem 'nóng hừng hực'

Sau khi kém may mắn để trượt khỏi tay giải nhất cuộc thi người mẫu, hot girl Han Jina đã từ bỏ sự nghiệp làm người mẫu để chuyển sang làm streamer. Tuy nhiên thân hình nóng bỏng và vòng 1 căng đầy của cô nàng vẫn khiến người xem "nóng mặt".
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Hiện nay, sự phát triển của Youtube và khoản tiền khổng lồ từ việc livestream đã khiến các cô nàng hot girl xinh đẹp có xu hướng lấn sân sang sự nghiệp làm streamer, xu hướng này cũng không còn là điều quá xa lạ. Nhiều cô gái trẻ nổi lên một cách bất ngờ, thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ lối nói chuyện duyên dáng, hài hước và trên hết là body nuột nà. Nổi bật nhất trong làn sóng này có lẽ phải kể tới Han Jina, một cô nàng streamer siêu nóng bỏng, gợi cảm đang lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây.
Với nhan sắc xinh xắn và body hoàn hảo, cô nàng khởi đầu sự nghiệp như một hot girl nhưng sau đó, Han Jina dần thay đổi phong cách, lột xác và dấn thân vào các công việc táo bạo hơn như người mẫu nội y, áo tắm kiêm diễn viên. Quyết tâm theo đuổi con đường người mẫu nội y chuyên nghiệp, nên vào năm 2019, cô nàng còn tham gia một cuộc thi người mẫu danh giá trên tạp chí MAXIM nhưng rất tiếc chỉ dừng lại ở vị trí Á quân. Dù vậy, sau cuộc thi tên tuổi của Jina càng ngày càng hot trong giới trẻ Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng chính Jina mới là người xứng đáng nhất cho ngôi vị số một năm ấy.
Sau khi trở nên nổi tiếng nhờ danh xưng người mẫu "siêu vòng một", cô nàng bất ngờ dừng các hoạt động trên các sàn diễn thời trang lại và tập trung vào Livestream trên Youtube. Cô thường xuyên dành thời gian ở nhà để giao lưu cùng fan và đăng tải các Vlog về cuộc sống hằng ngày lên kênh Youtube của mình. Nhiều người đã vố cùng bất ngờ và tiếc nuối khi Jina đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu lại từ bỏ để làm một streamer.
Mặc dù những nội dung trong Vlog của Jina ũng không quá nhiều đặc sắc, nhưng với nhan sắc và thân hình nóng bỏng, các video của cô nàng vẫn thu hút rất nhiều lượt xem và tương tác.