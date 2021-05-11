Nữ quái '3 đầu' sexy hết nấc trong trang phục cosplay 'mặc như không mặc', cư dân mạng 'bội thực' vì vòng 1 o ép, căng tròn

Cô nàng hot girl ngực khủng xứ "hoa anh đào" đăng tải bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về HMS Illustrious, một nữ nhân vật trong game online Azur Lane.
- 'Phản pháo' cư dân mạng bằng màn 'hở thịt' bạo, nữ streamer bị 'bay màu' trong vài giây
- 'Bỏng mắt' trước thân hình 'siêu thực', cơ bụng ngồn ngộn rãnh sâu hoắm của mỹ nhân có body đẹp nhất thế giới
Azur Lane là tựa game di động khá hot tại Nhật Bản với nội dung xoay quanh toàn các nhân vật nữ. Đây được xem là game hải chiến quy tụ nhiều hot girl đình đám tại đất nước "mặt trời mọc".
Trong số các nhân vật của trò chơi Azur Lane, HMS Illustrious (μ) [SSR] sở hữu cho mình vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng nên rất được lòng anh em game thủ. Nữ game thủ với id Nian Nian_D đã có màn cosplay nóng bỏng mắt người xem. Điểm thu hút chính là tâm hồn nảy nở và bộ trang phục "thiếu vải" đến không tưởng của cô nàng hot girl.
Màn cosplay của nữ game thủ khiến người chơi đứng ngồi không yên vì quá hot. Trang phục, lối trang điểm, kiểu tóc của cô nàng tạo nên một tổng thể sexy, quyến rũ đến ngộp thở.