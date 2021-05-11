Nữ quái '3 đầu' sexy hết nấc trong trang phục cosplay 'mặc như không mặc', cư dân mạng 'bội thực' vì vòng 1 o ép, căng tròn

Nhịp sống trẻ 11/05/2021 05:00

Cô nàng hot girl ngực khủng xứ "hoa anh đào" đăng tải bộ ảnh cosplay tuyệt đẹp về HMS Illustrious, một nữ nhân vật trong game online Azur Lane.

Azur Lane là tựa game di động khá hot tại Nhật Bản với nội dung xoay quanh toàn các nhân vật nữ. Đây được xem là game hải chiến quy tụ nhiều hot girl đình đám tại đất nước "mặt trời mọc".

Trong số các nhân vật của trò chơi Azur Lane, HMS Illustrious (μ) [SSR] sở hữu cho mình vẻ đẹp quyến rũ, nóng bỏng nên rất được lòng anh em game thủ. Nữ game thủ với id Nian Nian_D đã có màn cosplay nóng bỏng mắt người xem. Điểm thu hút chính là tâm hồn nảy nở và bộ trang phục "thiếu vải" đến không tưởng của cô nàng hot girl.

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Nữ game thủ gây ấn tượng bởi làn da trắng không tì vết và mái tóc bạch kim nổi bần bật
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Vòng 1 nảy nở và căng tròn là điểm thu hút nhiều cặp mắt của cư dân mạng
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Ở bức hình này, cô nàng khiến cộng đồng mạng thót tim vì lo lắng dây áo sẽ tuột vì sức nặng của 'tâm hồn' 
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Vòng 1 siêu to khổng lồ phô bày trước mắt người chơi game thế này thì ai chịu nổi
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Vẻ đẹp mong manh, đôi chân thon dài của nàng mẫu đã chinh phục trái tim của biết bao người nhìn

Màn cosplay của nữ game thủ khiến người chơi đứng ngồi không yên vì quá hot. Trang phục, lối trang điểm, kiểu tóc của cô nàng tạo nên một tổng thể sexy, quyến rũ đến ngộp thở.

‘Bùng cháy’ với vòng 1 ngoại cỡ, chỉ chực chờ ‘nhảy ra ngoài’ sau lớp áo mỏng tang của 2 hot girl có body ‘căng đét’ xứ Hàn

‘Bùng cháy’ với vòng 1 ngoại cỡ, chỉ chực chờ ‘nhảy ra ngoài’ sau lớp áo mỏng tang của 2 hot girl có body ‘căng đét’ xứ Hàn

Sở hữu thân hình đồng hồ cát siêu thực, 2 cô nàng hot girl siêu vòng 1 nổi tiếng Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc khoe gò bồng đảo ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

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Từ khóa:   hot girl nữ game thủ ngực khủng

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