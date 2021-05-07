‘Bùng cháy’ với vòng 1 ngoại cỡ, chỉ chực chờ ‘nhảy ra ngoài’ sau lớp áo mỏng tang của 2 hot girl có body ‘căng đét’ xứ Hàn

Sở hữu thân hình đồng hồ cát siêu thực, 2 cô nàng hot girl siêu vòng 1 nổi tiếng Hàn Quốc khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì những khoảnh khắc khoe gò bồng đảo ẩn hiện sau lớp áo mỏng.

Zzyuri và Ji Seong là hai người mẫu ảnh sexy, gợi cảm và được mệnh danh là những cô nàng siêu vòng 1 ở Hàn Quốc. Cùng sở hữu thân hình đồng hồ cát siêu thực, trong đó vòng 1 vô cùng ấn tượng với kích cỡ khủng, cả 2 cô nàng thường chọn những bộ trang phục kín đáo nhưng mỏng manh nhằm tôn lên lợi thế ngoại hình.

Zzyuri và Ji Seong là hai người mẫu ảnh sexy, gợi cảm và được mệnh danh là những cô nàng siêu vòng 1 ở Hàn Quốc. Cùng sở hữu thân hình đồng hồ cát siêu thực, trong đó vòng 1 vô cùng ấn tượng với kích cỡ khủng, cả 2 cô nàng thường chọn những bộ trang phục kín đáo nhưng mỏng manh nhằm tôn lên lợi thế ngoại hình.

Dù chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực người mẫu được 1 năm, nhưng body của Zzyuri không phải dạng vừa

Những bức ảnh trong trang phục bikini của cô nàng đốt mắt người xem bởi vòng 1 chỉ chực trào ra ngoài

Vẻ sexy khó cưỡng của Zzyuri kết hợp với khuôn mặt ngây thơ khiến cánh mày râu đổ đứ đừ

Zzyuri có chiều cao khiêm tốn 1m60 nhưng cô mẫu 'nấm lùn' lại sở hữu những đường cong gợi cảm. Cô nàng luôn biết cách khoe triệt để 3 vòng trong những bộ bikini cắt xẻ táo bạo

Những trang phục kín đáo nhưng mỏng manh như thế này cũng là lựa chọn thường xuyên của hot girl này. Chiếc áo sơ mi chực chờ bung cúc vì vòng 1 quá khủng

Dù lựa chọn trang phục khá 'kín cổng cao tường' nhưng Zzyuri lại ưu tiên những chất liệu mỏng manh, ôm sát cơ thể để khoe body ẩn hiện sau lớp áo quần

Ji Seong (hay còn gọi là Yu Han) là người mẫu sở hữu vòng một đầy đặn và khủng nhất nhì xứ Hàn

Cô nàng thường khoe khéo vòng 1 thương hiệu của mình qua những thiết kế ôm sát. Dù có phần cổ khá kín đáo, nhưng vòng 1 vẫn lồ lộ qua lớp áo bó sát và mỏng tang

Bodycon ôm sát kín trên hở dưới cũng là một item không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng này

Sở hữu vòng 1 đẫy đà nên đôi khi Ji Seong cũng rất khó để lựa chọn trang phục. Cô thường ưu tiên những bộ cánh trông có vẻ kín cổng cao tường nhưng lại mỏng tang nhằm khoe body siêu thực

Không phô bày thân thể qua những trang phục kiệm vài nhưng hot girl siêu vòng 1 vẫn thừa sức đốt mắt người xem bởi những màn khoe vòng 1 lấp ló sau lớp áo

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