Đăng ảnh khoe da thịt nhưng hot streamer Việt quyết tâm che 'một thứ' khiến cộng đồng mạng 'tức tối'

Cô nàng hot streamer game Liên Quân liên tục show những khoảnh khắc "thiếu vải" đốt mắt người nhìn. Nhưng trong những bức ảnh của mình, hot girl nóng bỏng này luôn làm mờ một thứ khiến người xem hết sức tò mò.
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Nổi lên như một hiện tượng nhờ chơi game giỏi và thân hình bốc lửa, LyLy Sury khiến cộng đồng chơi game Liên Quân đổ "đứ đừ". Cô nàng tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1996, quê ở Hà Tĩnh. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ với khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng LyLy lại có thân hình nóng bỏng, bốc lửa. Tận dụng lợi thế này, cô nàng liên tục khoe ảnh "thiếu vải" trên trang cá nhân.
Dù thường xuyên đăng ảnh sexy nhưng có một vị trí mà cô nàng hot streamer luôn che đi hoặc làm mờ, nhất quyết không để lộ.
Cộng đồng mạng khi xem những bức ảnh này tỏ ra khá "tức tối" vì bức ảnh sexy sẽ bớt đi chút "nhiệt". Nhiều người đồn đoán phải chăng vùng da dưới cánh tay của LyLy có nhiều điểm không hoàn hảo hoặc còn vài khuyết điểm nên cô nàng mới quyết tâm dấu nhẹm đi như vậy.