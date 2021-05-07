Đăng ảnh khoe da thịt nhưng hot streamer Việt quyết tâm che 'một thứ' khiến cộng đồng mạng 'tức tối'

Cô nàng hot streamer game Liên Quân liên tục show những khoảnh khắc "thiếu vải" đốt mắt người nhìn. Nhưng trong những bức ảnh của mình, hot girl nóng bỏng này luôn làm mờ một thứ khiến người xem hết sức tò mò.

Nổi lên như một hiện tượng nhờ chơi game giỏi và thân hình bốc lửa, LyLy Sury khiến cộng đồng chơi game Liên Quân đổ "đứ đừ". Cô nàng tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1996, quê ở Hà Tĩnh. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ với khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng LyLy lại có thân hình nóng bỏng, bốc lửa. Tận dụng lợi thế này, cô nàng liên tục khoe ảnh "thiếu vải" trên trang cá nhân.

Khuôn mặt sở hữu nhiều đường nét ngây thơ nhưng cô nàng luôn lựa chọn những bộ trang phục 'kiệm vải' nhằm tôn lên vóc dáng nuột nà

Vòng 1 căng đầy là 'vũ khí lợi hại' giúp hot streamer thu hút lượng fan đông đảo

Sở hữu một thân hình đẹp nên LyLy thường xuyên khoe triệt để trên trang cá nhân

Dù thường xuyên đăng ảnh sexy nhưng có một vị trí mà cô nàng hot streamer luôn che đi hoặc làm mờ, nhất quyết không để lộ.

Cô nàng thường xuyên sử dụng những icon dễ thương để che đi vùng da dưới cánh tay

Nếu không cũng sẽ dùng hiệu ứng làm mờ để che đi

Cộng đồng mạng khi xem những bức ảnh này tỏ ra khá "tức tối" vì bức ảnh sexy sẽ bớt đi chút "nhiệt". Nhiều người đồn đoán phải chăng vùng da dưới cánh tay của LyLy có nhiều điểm không hoàn hảo hoặc còn vài khuyết điểm nên cô nàng mới quyết tâm dấu nhẹm đi như vậy.

Hot girl 'siêu vòng 1' từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, tập trung livestream 'tám chuyện' nhưng vẫn khiến người xem 'nóng hừng hực' Sau khi kém may mắn để trượt khỏi tay giải nhất cuộc thi người mẫu, hot girl Han Jina đã từ bỏ sự nghiệp làm người mẫu để chuyển sang làm streamer. Tuy nhiên thân hình nóng bỏng và vòng 1 căng đầy của cô nàng vẫn khiến người xem "nóng mặt".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-khoe-da-thit-nhung-hot-streamer-viet-quyet-tam-che-mot-thu-khien-cong-dong-mang-tuc-toi-404394.html