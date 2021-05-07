Đăng ảnh khoe da thịt nhưng hot streamer Việt quyết tâm che 'một thứ' khiến cộng đồng mạng 'tức tối'

Nhịp sống trẻ 07/05/2021 14:51

Cô nàng hot streamer game Liên Quân liên tục show những khoảnh khắc "thiếu vải" đốt mắt người nhìn. Nhưng trong những bức ảnh của mình, hot girl nóng bỏng này luôn làm mờ một thứ khiến người xem hết sức tò mò.

Nổi lên như một hiện tượng nhờ chơi game giỏi và thân hình bốc lửa, LyLy Sury khiến cộng đồng chơi game Liên Quân đổ "đứ đừ". Cô nàng tên thật là Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1996, quê ở Hà Tĩnh. Sở hữu vẻ ngoài ngây thơ với khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng LyLy lại có thân hình nóng bỏng, bốc lửa. Tận dụng lợi thế này, cô nàng liên tục khoe ảnh "thiếu vải" trên trang cá nhân.

hot streamer 5
Khuôn mặt sở hữu nhiều đường nét ngây thơ nhưng cô nàng luôn lựa chọn những bộ trang phục 'kiệm vải' nhằm tôn lên vóc dáng nuột nà
hot streamer 4
Vòng 1 căng đầy là 'vũ khí lợi hại' giúp hot streamer thu hút lượng fan đông đảo
hot streamer 1
Sở hữu một thân hình đẹp nên LyLy thường xuyên khoe triệt để trên trang cá nhân

Dù thường xuyên đăng ảnh sexy nhưng có một vị trí mà cô nàng hot streamer luôn che đi hoặc làm mờ, nhất quyết không để lộ. 

hot streamer 2
Cô nàng thường xuyên sử dụng những icon dễ thương để che đi vùng da dưới cánh tay
hot streamer 3

 

Nếu không cũng sẽ dùng hiệu ứng làm mờ để che đi

Cộng đồng mạng khi xem những bức ảnh này tỏ ra khá "tức tối" vì bức ảnh sexy sẽ bớt đi chút "nhiệt". Nhiều người đồn đoán phải chăng vùng da dưới cánh tay của LyLy có nhiều điểm không hoàn hảo hoặc còn vài khuyết điểm nên cô nàng mới quyết tâm dấu nhẹm đi như vậy.

Hot girl 'siêu vòng 1' từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, tập trung livestream 'tám chuyện' nhưng vẫn khiến người xem 'nóng hừng hực'

Hot girl 'siêu vòng 1' từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp, tập trung livestream 'tám chuyện' nhưng vẫn khiến người xem 'nóng hừng hực'

Sau khi kém may mắn để trượt khỏi tay giải nhất cuộc thi người mẫu, hot girl Han Jina đã từ bỏ sự nghiệp làm người mẫu để chuyển sang làm streamer. Tuy nhiên thân hình nóng bỏng và vòng 1 căng đầy của cô nàng vẫn khiến người xem "nóng mặt".

Xem thêm
Từ khóa:   hot streamer ảnh sexy thân hình nóng bỏng

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ