'Bông hồng lai' Việt - Mỹ: Chăm khoe vòng 1 'phồn thực', kích cỡ thuộc dạng ‘khủng’ khiến CĐM 'ngộp thở' nhưng vẫn thả tim hết mình

Sunna là một trong số những hot girl 10X nổi tiếng mạng xã hội. Cô nàng từng được biết đến với danh xưng "bông hồng lai" vì mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Trong cuộc sống thường ngày cũng như khi chụp ảnh, nàng hot girl luôn chọn trang phục sexy, quyến rũ và rất chăm khoe vòng 1 ngoại cỡ.
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Sunna tên thật là Wilson Nhật Anh, sinh năm 2002. Cô nàng mang trong mình 2 dòng máu Việt - Mỹ nên sở hữu vẻ đẹp lai Tây khó cưỡng. Với số đo 3 vòng chuẩn 90-66-95 cm, Nhật Anh sở hữu một thân hình đầy đặn với ngực đầy và mông căng. Chính vì thế hot girl 10x chăm chỉ mặc những trang phục khoét sâu, hở bạo khoe body nuột nà, đặc biệt là vòng 1 siêu khủng.
Có lẽ vì sinh ra trong gia đình đa văn hóa nên Nhật Anh có lối sống phóng khoáng hơn bạn bè. Cô không ngại đốt mắt người nhìn bằng những bộ trang phục hở bạo. Không những thế, Sunna còn tham gia rất nhiều buổi chụp hình trong những trang phục hết sức sexy.