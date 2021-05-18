'Bông hồng lai' Việt - Mỹ: Chăm khoe vòng 1 'phồn thực', kích cỡ thuộc dạng ‘khủng’ khiến CĐM 'ngộp thở' nhưng vẫn thả tim hết mình

Nhịp sống trẻ 18/05/2021 07:09

Sunna là một trong số những hot girl 10X nổi tiếng mạng xã hội. Cô nàng từng được biết đến với danh xưng "bông hồng lai" vì mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Trong cuộc sống thường ngày cũng như khi chụp ảnh, nàng hot girl luôn chọn trang phục sexy, quyến rũ và rất chăm khoe vòng 1 ngoại cỡ.

Sunna tên thật là Wilson Nhật Anh, sinh năm 2002. Cô nàng mang trong mình 2 dòng máu Việt - Mỹ nên sở hữu vẻ đẹp lai Tây khó cưỡng. Với số đo 3 vòng chuẩn 90-66-95 cm, Nhật Anh sở hữu một thân hình đầy đặn với ngực đầy và mông căng. Chính vì thế hot girl 10x chăm chỉ mặc những trang phục khoét sâu, hở bạo khoe body nuột nà, đặc biệt là vòng 1 siêu khủng.

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Điểm mạnh hình thể của cô nàng là vòng ngực căng tròn và đầy đặn. Vì thế, cô không ngần ngại lựa chọn những trang phục sexy để phô bày được lợi thế này
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Bên cạnh đó, Sunna Nhật Anh được nhiều người yêu mến bởi đôi mắt to tròn, trong veo, sống mũi cao thẳng tắp và làn da trắng hồng rạng rỡ

 

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Nhật Anh sở hữu thân hình nóng bỏng và quyến rũ. Chính vì vậy, cô luôn lựa chọn những trang phục giúp khoe triệt để bộ ngực căng tròn của mình. Với số đo vòng 1 lên đến 90, những lần hở bạo của cô nàng khiến cư dân mạng phải 'ngộp thở'

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Trên trang cá nhân, Sunna thường đăng tải những hình ảnh 'thiếu vải' vô cùng gợi cảm. Những khoảnh khắc cô nàng mặc nội y thu hút lượt like và bình luận rất khủng
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Thần thái hút hồn và phong cách tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, Nhật Anh không kém gì các những người mẫu nội y chuyên nghiệp
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Hình ảnh 'bông hồng lai' với đường cong bốc lửa, phô trọn vòng ba căng đầy trong bộ bikini ren trắng khiến dân tình 'xịt máu mũi'
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Với vóc dáng sexy chuẩn phương Tây, Nhật Anh luôn khiến dân tình chao đảo bởi phong cách thời trang trưởng thành, gợi cảm và táo bạo của mình. Dù là trong cuộc sống hàng ngày, cô nàng vẫn chăm chỉ khoe body căng đét
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 Nhật Anh cũng ưa chuộng những trang phục có phong cách sexy, táo bạo nhưng vẫn trẻ trung và năng động

Có lẽ vì sinh ra trong gia đình đa văn hóa nên Nhật Anh có lối sống phóng khoáng hơn bạn bè. Cô không ngại đốt mắt người nhìn bằng những bộ trang phục hở bạo. Không những thế, Sunna còn tham gia rất nhiều buổi chụp hình trong những trang phục hết sức sexy.

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