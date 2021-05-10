Livestream cảnh rửa xe, nữ streamer tiện khoe luôn bầu ngực size khủng trễ tràng qua lớp áo 2 dây nhỏ như cọng chỉ

Streamer giờ đây đã trở thành 1 nghề hot hơn bao giờ hét vì một khi trở nên nổi tiếng thì thu nhập mà nó mang lại không hề nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, những người livestream không nhất thiết phải chơi game thật hay, nói chuyện thật duyên dáng mới thu hút được người xem nữa. Mới đây, 1 cô gái trẻ ở Hàn Quốc đã chứng minh chỉ cần rửa xe vẫn khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Cô nàng mang khẩu trang nhưng lại sở hữu body vô cùng hút mắt với vòng 1 khủng

Nữ streamer chọn cho mình một trang phục khá đơn giản gồm 1 chiếc áo 2 dây trắng và 1 chiếc quần jeans. Nhưng độ mỏng và độ ngắn của 2 món đồ này mới là thứ vũ khí quan trọng để cô thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Chẳng cần phải làm gì quá nhiều, cũng không cần tương tác với người xem là mấy. Việc duy nhất mà cô gái này làm là cặm cụi rửa xe

Với bộ trang phục không thể gợi cảm hơn, khoe trọn đôi gò bồng đảo của mình, cô nàng hút hết mọi ánh nhìn vào body quyến rũ hơn là việc cô đang rửa xe

Chỉ với những động tác rất đơn giản, một công việc cũng không có gì là phức tạp, thế nhưng đoạn clip lại thu hút tới hàng trăm ngàn lượt theo dõi chỉ sau ít giờ đăng tải. Đương nhiên sẽ chẳng có ai bận tâm xem xe rửa có sạch không hay cô rửa xe có chuyên nghiệp không. Mà tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào vòng 1 của hot girl. Đôi gò bồng đảo trễ nải và khiến cho chiếc áo có thể tụt xuống bất cứ lúc nào mới là điều mà dân mạng quan tâm.