Livestream cảnh rửa xe, nữ streamer tiện khoe luôn bầu ngực size khủng trễ tràng qua lớp áo 2 dây nhỏ như cọng chỉ

Livestream 1 công việc tưởng chừng như đơn giản là rửa xe, nhưng cô nàng hot girl xứ Hàn lại thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Với thân hình bốc lửa, cô nàng còn "hot hơn cả mùa hè".
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Streamer giờ đây đã trở thành 1 nghề hot hơn bao giờ hét vì một khi trở nên nổi tiếng thì thu nhập mà nó mang lại không hề nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, những người livestream không nhất thiết phải chơi game thật hay, nói chuyện thật duyên dáng mới thu hút được người xem nữa. Mới đây, 1 cô gái trẻ ở Hàn Quốc đã chứng minh chỉ cần rửa xe vẫn khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.
Chỉ với những động tác rất đơn giản, một công việc cũng không có gì là phức tạp, thế nhưng đoạn clip lại thu hút tới hàng trăm ngàn lượt theo dõi chỉ sau ít giờ đăng tải. Đương nhiên sẽ chẳng có ai bận tâm xem xe rửa có sạch không hay cô rửa xe có chuyên nghiệp không. Mà tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào vòng 1 của hot girl. Đôi gò bồng đảo trễ nải và khiến cho chiếc áo có thể tụt xuống bất cứ lúc nào mới là điều mà dân mạng quan tâm.
Mặc dù mang khẩu trang, nhưng nhiều người vẫn dễ dàng nhận ra nữ streamer trong video chính là DJ Miu - một cô nàng nổi như cồn không phải vì khả năng chơi nhạc mà do thân hình quá mức gợi cảm của mình. Cũng vì lợi thế nhan sắc này mà cô nàng sau đó còn lấn sân sang cả sự nghiệp streamer, YouTuber.
Nữ DJ sau khi lấn sân sang làm Youtuber thì thường xuyên đăng tải các video khoe body bốc ửa. Các Vlog của cô nàng không có nội dung hấp dẫn hay thú vị mà chỉ đơn giản là khoe vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại nhận được rất nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng Hàn Quốc.