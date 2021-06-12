Mỹ nhân Malaysia bán đắt ‘đồ khó nói’ nhờ sở hữu vòng một 'cực phẩm' cùng thân hình sexy đến ngạt thở

Lợi thế thân hình đẹp tỷ lệ thuận với tài thuyết phục khách hàng, người đẹp Gatita Yan nổi tiếng "hái ra tiền" với các mặt hàng kinh doanh được cho là "nhạy cảm".

Với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, các cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình chuẩn đẹp có thể sở hữu những công việc "hái ra tiền". Gatita Yan sinh năm 1992, là một người mẫu thời trang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không hề nhỏ. Cô nàng nổi tiếng bởi gương mặt đẹp đến sắc sảo, thân hình cân đối và vòng một cực "khủng".

Gatita Yan là một người mẫu thời trang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Người đẹp 9x này từng "gây bão" trong làng streamer khi cô nàng "mạnh dạn" kinh doanh những mặt hàng "nhạy cảm" cho các cặp đôi. Thậm chí, cô nàng còn hướng dẫn "cặn kẽ" cách sử dụng của những món đồ này. Nhờ thân hình "nóng bỏng" và cách nói chuyện khéo léo, nhiều người "chốt đơn" liền tay không màng đến túi tiền. Tuy nhiên, đây là những mặt hàng kinh doanh khá nhạy cảm nên Gatita cũng thường xuyên bị quấy rối, trêu chọc quá đà.

Mỹ nhân Malaysia thường diện những bộ cánh hở hang để bán những mặt hàng nhạy cảm thông qua hình thức livestream- Ảnh IGNV

Cô nàng nổi tiếng bởi gương mặt đẹp đến sắc sảo, thân hình cân đối và tạo ấn tượng mạnh nhờ vòng một cực 'khủng' - Ảnh IGNV

Vóc dáng chuẩn đẹp của cô nàng là kết quả của những nỗ lực tập luyện thể dục, giữ dáng - Ảnh IGNV

Sở hữu phong cách thời trang nóng bỏng, thế nên mỗi lần xuất hiện, cô nàng streamer này luôn tạo nên những điểm nhấn đáng chú ý. Hiện nay, Gatita Yan có được hơn 2,6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Instgram.

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

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