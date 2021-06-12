Mỹ nhân Malaysia bán đắt ‘đồ khó nói’ nhờ sở hữu vòng một 'cực phẩm' cùng thân hình sexy đến ngạt thở

Lợi thế thân hình đẹp tỷ lệ thuận với tài thuyết phục khách hàng, người đẹp Gatita Yan nổi tiếng "hái ra tiền" với các mặt hàng kinh doanh được cho là "nhạy cảm".
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Với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, các cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình chuẩn đẹp có thể sở hữu những công việc "hái ra tiền". Gatita Yan sinh năm 1992, là một người mẫu thời trang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không hề nhỏ. Cô nàng nổi tiếng bởi gương mặt đẹp đến sắc sảo, thân hình cân đối và vòng một cực "khủng".
Người đẹp 9x này từng "gây bão" trong làng streamer khi cô nàng "mạnh dạn" kinh doanh những mặt hàng "nhạy cảm" cho các cặp đôi. Thậm chí, cô nàng còn hướng dẫn "cặn kẽ" cách sử dụng của những món đồ này. Nhờ thân hình "nóng bỏng" và cách nói chuyện khéo léo, nhiều người "chốt đơn" liền tay không màng đến túi tiền. Tuy nhiên, đây là những mặt hàng kinh doanh khá nhạy cảm nên Gatita cũng thường xuyên bị quấy rối, trêu chọc quá đà.
Sở hữu phong cách thời trang nóng bỏng, thế nên mỗi lần xuất hiện, cô nàng streamer này luôn tạo nên những điểm nhấn đáng chú ý. Hiện nay, Gatita Yan có được hơn 2,6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Instgram.