Cổ vũ tuyển Việt Nam kiểu 'cách ly mùa dịch', body 'hớp hồn' của nàng hotgirl Hà Thành khiến cộng đồng 'vạn tiễn xuyên tim'

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, hot girl Lê Phương Anh khiến người “tan chảy” với vóc dáng gợi cảm và quyến rũ kể cả khi ở nhà xem bóng đá.
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Lê Phương Anh sinh năm 1997, là một trong những nàng hotgirl Hà thành khiến người đối diện xao xuyến bởi vóc dáng chuẩn đẹp và “bốc lửa”. Mới đây, cô nàng “hoá thân” thành một nữ cổ động viên xinh đẹp và “gây bão” trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Indonesia diễn ra vào đêm 7/6 vừa qua.
Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến một cách phức tạp, các cổ động viên không thể xuống đường cổ vũ cho tuyển Việt Nam thi đấu. Song, cô nàng vẫn diện đồ thể thao và cổ vũ hết mình cho các ”chiến binh sao vàng” tại ngôi nhà của mình. Theo như chia sẻ, Phương Anh cũng rất hồi hộp và vỡ òa sung sướng khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn. Trong đó, Phương Anh ấn tượng nhất với bàn thắng của cầu thủ Văn Thanh.
Phương Anh sở hữu khuôn mặt thon gọn như “búp bê”, đôi mắt to tròn với ánh nhìn đầy “hút hồn”. Cô nàng có một phong cách thời trang thay đổi như “tắc kè bông” vô cùng ấn tượng như vẻ ngoài “kẹo ngọt” đầy nữ tính, thi thoảng vô cùng “nóng bỏng” và “đốt mắt” đối phương. Những lợi thế về vẻ ngoài nổi bật, người đẹp 9x nhanh chóng chiếm được cảm tình và sự quan tâm nồng nhiệt của cư dân mạng. Dạo gần đây, cô nàng chuộng theo đuổi phong cách “hở bạo” và chia sẻ khá nhiều hình ảnh khoe thân táo bạo trên trang cá nhân của mình.
Với lợi thế về gương mặt lẫn vóc dáng, nàng hotgirl Hà Thành hiện đang sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook, Instagram. Đặc biệt, cô nàng còn là một người mẫu ảnh và quảng cáo sản phẩm trong nước.