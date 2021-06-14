Lộ diện ‘bóng hồng’ xinh đẹp cực phẩm của 'triệu phú chân đất' gốc Việt Vương Phạm

Hậu trường 14/06/2021 12:29

Sau bao năm kết hôn, triệu phú Vương Phạm mới công khai hình ảnh của người vợ xinh đẹp không kém gì hoa hậu của mình.

Vương Phạm là một triệu phú gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc trên đất Mỹ. Anh ”gây bão” sau khi xuất hiện trong trong video triệu lượt xem của Youtuber Khoa Pug. Cư dân mạng khá là bất ngờ khi một triệu phú tiền của bạt ngàn nhưng vẻ ngoài lại rất giản dị, hiền lành và chân chất.

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Vương Phạm nổi tiếng là triệu phú tỷ đô trên đất Mỹ - Ảnh: Internet

Khi trở nên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, ngoài công việc kinh doanh thành công, không ít người còn quan tâm và khá tò mò đến chuyện riêng tư của tỷ phú này. Được biết, gia đình anh có 1 cậu con trai, 1 cô con gái cùng cô vợ xinh đẹp. Cuộc sống gia đình của anh vô cùng giản dị, êm đềm và hạnh phúc vẹn tròn.

Trong một video giới thiệu về cuộc sống hàng ngày của chàng tỷ phú, anh lia máy về phía người vợ của mình. Nhan sắc của “bóng hồng” bên đời anh khiến nhiều người choáng ngợp bởi quá xinh đẹp và trẻ trung. Dù đã là mẹ hai con, nhưng vợ của Vương Phạm đẹp bất chấp tuổi tác, thân hình thon gọn và chuẩn đẹp đến không ngờ.

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Vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng thon gọn của vợ chàng tỷ phú khiến nhiều người khen ngợi và ghen tị - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, dù sở hữu gia tài đồ sộ, nhưng anh chàng không có những sở thích như siêu xe, du ngoạn,… Anh chỉ thích làm ruộng, tát cá, đào mương, trồng cây trong trang trại của mình. Song song đó, anh còn “ghi điểm” trong lòng người hâm mộ khi gia đình anh thường âm thầm làm từ thiện ở Việt Nam.

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Khác với vẻ ngoài hào nhoáng, gia đình anh luôn giản dị và mộc mạc đến không ngờ - Ảnh: Internet

Hiện nay, triệu phú Vương Phạm đang sở hữu một công ty lớn và một lượng đất lớn về trang trại tại Mỹ. Đồng thời, anh có cuộc sống khá viên mãn bên gia đình và thường chia sẻ những video đời thường trên kênh Youtube của mình.

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