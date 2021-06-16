‘Hot girl hỗn chiến phố đi bộ’ gây bỏng mắt dân tình bằng vòng một căng tràn 'vô cực'

Thanh Vân là một hotgirl khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng được biết đến với tư cách là một người chị em thân thiết của Ngân 98. Cả hai đều “nổi đình, nổi đám” sau loạt sự việc hỗn chiến vô cùng lừng lẫy tại phố đi bộ trong quá khứ. Cụ thể, cả hai hotgirl đã hẹn nhau lên phố đi bộ Nguyễn Huệ để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Vậy nên, danh xưng "hot girl hỗn chiến phố đi bộ" của cô nàng cũng xuất phát từ vụ việc này.

Vòng một siêu ‘khủng’ khiến nhiều người ‘xịt máu mũi’ - Ảnh: FBNV Với sắc vóc xinh đẹp, mỗi bức hình được cô nàng đăng tải thường nhận được lượng tương tác vô cùng cao - Ảnh: FBNV Thanh Vân gắn liền với danh xưng 'Hotgirl hỗn chiến phố đi bộ' mỗi khi được nhắc đến - Ảnh: FBNV