‘Hot girl hỗn chiến phố đi bộ’ gây bỏng mắt dân tình bằng vòng một căng tràn 'vô cực'

Không thua kém gì em gái Ngân 98, Thanh Vân cũng sở hữu một thân hình cực phẩm với vòng một căng tràn và phồn thực.
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Thanh Vân là một hotgirl khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng được biết đến với tư cách là một người chị em thân thiết của Ngân 98. Cả hai đều “nổi đình, nổi đám” sau loạt sự việc hỗn chiến vô cùng lừng lẫy tại phố đi bộ trong quá khứ. Cụ thể, cả hai hotgirl đã hẹn nhau lên phố đi bộ Nguyễn Huệ để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Vậy nên, danh xưng "hot girl hỗn chiến phố đi bộ" của cô nàng cũng xuất phát từ vụ việc này.
Chị gái Thanh Vân cũng sở hữu sắc vóc nổi bật không hề kém cạnh gì cô em Ngân 98 của mình. Chưa kể, vòng một khủng của nàng hotgirl này đã “ăn đứt” vòng một của cô em đình đám. Đồng thời, người đẹp 9x còn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, làn da trắng sáng, mịn màng đến không tỳ vết.
Vốn lợi thế về nhan sắc lẫn ngoại hình chuẩn đẹp, Thanh Vân có 91 nghìn người theo dõi trên Instagram. Mỗi bức hình cô nàng đăng tải thường nhận được lượng tương tác vô cùng cao, không hề thua kém các nhân vật trong Vbiz.