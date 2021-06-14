‘Choáng ngợp’ với sắc vóc của Lê Hà Phương, từ nữ giám thị ‘gây sốt’ đến Á hậu Quý bà triệu người mê

Nữ giám thị Lê Hà Phương từng là tâm điểm chú ý của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Nữ giám thị Lê Hà Phương từng là tâm điểm chú ý của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Được biết, Lê Hà Phương sinh năm 1988, từng là một “hiện tượng” mạng, nổi lên từ những hình ảnh trong lúc cô nàng làm giám thị tại điểm thi trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Người đẹp 8x không khỏi gây “choáng” bởi gương mặt hiền hậu, làn da trắng không tỳ vết và nổi bật với nụ cười trẻ trung và rạng ngời niềm vui. Đồng thời, nữ giám thị còn hút mắt người đối diện với vóc dáng cao ráo, đường cong ba vòng chuẩn đẹp không thua kém bất cứ người mẫu nào trong Vbiz.

Cô nàng hiện đang là giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông của trường Đại học Vinh - Ảnh: FBNV

Nhờ vào lợi thế về nhan sắc lẫn vóc dáng, người đẹp đã tham gia và giành được khá nhiều giải thưởng về sắc đẹp như: Top 10 và danh hiệu Người mẫu ảnh cuộc thi Người mẫu quý bà Việt Nam, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quý bà hoàn vũ toàn cầu - Mrs Global Universe,...

Cô nàng vẫn luôn sở một làn da trắng không tỳ vết và vóc dáng chuẩn đẹp - Ảnh: FBNV

Á hậu Quý bà luôn giữ vững vẻ ngoài đầy trẻ trung và nhiều năng lượng tích cực - Ảnh: FBNV



Để giữ vững sắc vóc như hiện tại, người đẹp 8x không bao giờ quên chăm sóc bản thân mình - Ảnh: FBNV

Ít ai ngờ rằng cô nàng đã làm mẹ hai con mà sắc vóc vẫn chuẩn đẹp đến như vậy - Ảnh: FBNV

Không chỉ sở hữu nhan sắc "cực phẩm", nữ giảng viên xứ Nghệ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi những thành tích nổi bật của mình. Hiện tại, ngoài công việc làm giảng viên Đại học, Hà Phương còn đảm nhận công việc MC song ngữ và là nữ giám đốc của một số thương hiệu dành cho phụ nữ khá có tiếng và uy tín.