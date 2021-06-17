Người đẹp 'Nóng cùng Euro' 'thổi phồng' vòng một của mình, khiến dân tình 'điêu đứng' quên cả lối về

Hằng Habi tên thật là Phạm Thu Hằng, sinh năm 1996 tại Quảng Ninh. Cô nàng hiện tại là người mẫu, hotgirl "nổi đình, nổi đám" trên các trang mạng xã hội. Cô nàng sở hữu chiều cao như người mẫu, cùng với số đo 3 vòng chuẩn đẹp.

Mới đây, sau khi xuất hiện trong chương trình "Nóng cùng Euro", người đẹp là đại diện cho đội tuyển Đức và ngay lập tức "gây bão" bởi vẻ ngoài khả ái, vóc dáng gợi cảm và quyến rũ. Nổi bật nhất chính là vòng eo "con kiến" vô cùng săn chắc. Đồng thời, dân tình dành "cơn mưa" lời khen cho thần thái, cũng như cách nói chuyện khéo léo của cô nàng.