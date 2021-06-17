Người đẹp 'Nóng cùng Euro' 'thổi phồng' vòng một của mình, khiến dân tình 'điêu đứng' quên cả lối về

Nhịp sống trẻ 17/06/2021 06:43

Huyền Habi là một trong những người đẹp được chú ý và dành sự quan tâm sau khi tham gia chương trình "Nóng cùng Euro" gần đây.

Hằng Habi tên thật là Phạm Thu Hằng, sinh năm 1996 tại Quảng Ninh. Cô nàng hiện tại là người mẫu, hotgirl "nổi đình, nổi đám" trên các trang mạng xã hội. Cô nàng sở hữu chiều cao như người mẫu, cùng với số đo 3 vòng chuẩn đẹp. 

Mới đây, sau khi xuất hiện trong chương trình "Nóng cùng Euro", người đẹp là đại diện cho đội tuyển Đức và ngay lập tức "gây bão" bởi vẻ ngoài khả ái, vóc dáng gợi cảm và quyến rũ. Nổi bật nhất chính là vòng eo "con kiến" vô cùng săn chắc. Đồng thời, dân tình dành "cơn mưa" lời khen cho thần thái, cũng như cách nói chuyện khéo léo của cô nàng.

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Hằng Habi là một trong những gương mặt sáng giá của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường diện những trang phục 'hở bạo' để khoe tối đa cơ thể của mình - Ảnh: FBNV
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Ngoài vòng một 'khủng', vòng ba của người đẹp cũng 'không phải dạng vừa' -Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường khoe đường cong 'nóng bỏng' trong những bộ váy ôm sát - Ảnh: FBNV
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Người đẹp 9x không ngại 'bán khỏa thân' trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

Để có được một thân hình chuẩn đẹp và khỏe mạnh, nàng hotgirl thường xuyên chăm chỉ tập luyện thể dục, nhất là bộ môn gym. Song song đó, cô nàng còn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng

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Thân hình lộ rõ 'múi' bụng săn chắc - Ảnh: FBNV
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Cô nàng thường xuyên chăm tập luyện thể thao, nhất là gym - Ảnh: FBNV

Ngoài công việc là một người mẫu, Hằng Habi hiện đang tập trung vào công việc kinh doanh của mình. Đồng thời, trang cá nhân của cô nàng cũng thu hút hơn 60.000 người theo dõi nhờ nhan sắc ngọt ngào, sắc sảo và vóc dáng siêu gợi cảm, quyến rũ.

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Từ khóa:   Hằng Habi Hotgirl Việt thân hình gợi cảm

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