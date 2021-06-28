Đeo khẩu trang kín mít nhưng nữ họa sĩ vẫn khiến cả siêu thị nóng hừng hực vì phô diễn cặp gò bồng đảo ngoại cỡ sau lớp áo chật cứng

Mới đây, trên MXH xôn xao hình ảnh của cô nàng hot girl gây nhức mắt dư luận bởi bộ trang phục hở bạo, để lộ gần như hoàn toàn vòng một của cô nàng. Đáng nói, cô gái này lại đang di chuyển bằng tàu điện ngầm, tập trung đông người nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn khoe da thịt táo bạo này.

Nê Nê học tỷ sở hữu vòng 1 cup F - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái này là họa sĩ vẽ tranh minh họa có nickname là Nê Nê Học Tỷ vốn nổi tiếng là một trong những hot girl gợi cảm bậc nhất Đài Loan. Dù cơ thể nhỏ nhắn nhưng Nê Nê lại gây sốt vì có vòng 1 siêu khủng, tới cup F. Cô nàng trở nên nổi tiếng nhờ một bức ảnh ngủ gật trên tàu điện ngầm với vòng 1 phô hết cỡ. Instagram cá nhân của nàng hot girl ngực khủng có tới 1,7 triệu người hâm mộ, theo dõi.