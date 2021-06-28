Đeo khẩu trang kín mít nhưng nữ họa sĩ vẫn khiến cả siêu thị nóng hừng hực vì phô diễn cặp gò bồng đảo ngoại cỡ sau lớp áo chật cứng

Cô nàng hot girl ngực khủng gây nhức mắt vì phô diễn quá đà cặp gò bồng đảo khi ra ngoài. Vì mặc áo thun ôm sát, lại khoét táo bạo nên vòng 1 ngoại cỡ của cô như "đập" vào mắt của người đối diện.
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Mới đây, trên MXH xôn xao hình ảnh của cô nàng hot girl gây nhức mắt dư luận bởi bộ trang phục hở bạo, để lộ gần như hoàn toàn vòng một của cô nàng. Đáng nói, cô gái này lại đang di chuyển bằng tàu điện ngầm, tập trung đông người nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn khoe da thịt táo bạo này.
Được biết, cô gái này là họa sĩ vẽ tranh minh họa có nickname là Nê Nê Học Tỷ vốn nổi tiếng là một trong những hot girl gợi cảm bậc nhất Đài Loan. Dù cơ thể nhỏ nhắn nhưng Nê Nê lại gây sốt vì có vòng 1 siêu khủng, tới cup F. Cô nàng trở nên nổi tiếng nhờ một bức ảnh ngủ gật trên tàu điện ngầm với vòng 1 phô hết cỡ. Instagram cá nhân của nàng hot girl ngực khủng có tới 1,7 triệu người hâm mộ, theo dõi.
Sau khi nổi tiếng nhờ pha ngủ gật trên tài điện ngầm, Nê Nê tiếp tục "tái xuất" khi tiếp tục xuất hiện tại đây và gây xôn xao dư luận bởi bộ trang phục hở bạo, để lộ gần như hoàn toàn vòng 1. Nhiều người cho rằng bộ trang phục này phản cảm, gây nhức mắt.
Mặc dù đeo khẩu trang, kính bảo hộ kín mít, nhưng Nê Nê vẫn cực kỳ gây chú ý bởi trang phục mát mẻ và khoe trọn đường cong trên cơ thể. Cô nàng mặc một chiếc áo crop top kẻ trắng - xanh lá cây, phối cùng chiếc quần siêu ngắn màu xanh rêu. Do chất liệu và kích thước vòng 1 nên khi nhìn vào có cảm giác vòng 1 của Nê Nê đang gây ngộp thở cho người đối diện.
Mặc dù thường xuyên gây nhức mắt với những màn khoe thân táo bạo, nhưng Nê Nê vẫn nổi tiếng là vừa có tài vừa có sắc. Cô nàng từng đạt điểm rất cao khi thi vào trường đại học, thành tích học tập cũng tốt, được đánh giá cao.