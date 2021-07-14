Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài

Nhịp sống trẻ 14/07/2021 13:42

Ngay sau khi chia sẻ ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa thơm bướm lượn, cô nàng hotgirl đã nổi đình nổi đám và còn được trang tin nước tỷ dân đăng tải trong một bài viết.

Hotgirl xứ Việt lên báo nước ngoài cũng thường như cơm gạo tuy nhiên đa phần đều sở hữu nhan sắc tuyệt đỉnh và số đo 3 vòng cực chuẩn khiến cư dân mạng nước bạn đều xuýt xoa ngưỡng mộ. Trường hợp của Triệu Vân là một ví dụ. Cô nàng chỉ up vài tấm ảnh thả rông thưởng hoa lên mạng thế nhưng sau đó bỗng trở thành hiện tượng khi một trang tin xứ Trung đăng tải lại và thế là CĐM đổ xô đi tìm info ngay lập tức.

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Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài - Ảnh 2

Chỉ là đi ngắm hoa thôi mà - Ảnh: Internet

Cụ thể, nàng hotgirl nóng bỏng trên có một trang cá nhân chỉ với 41.000 follow, dù con số không cao nhưng nhan sắc của người đẹp phải nói là đỉnh của chóp.

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Lên hẳn một trang tin nước ngoài nhé - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết ngoài nhan sắc trời phú thì cô bạn còn có nghề tay trái là make up và blogger. Ngoài những bức ảnh đời thường Triệu Vân rất chăm khoe ảnh gợi cảm khiến dân mạng vô cùng thích thú. Những tấm ảnh cô diện bikini khoe 3 vòng hoàn hảo không thua kém bất kỳ người đẹp trong showbiz nào.

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Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài - Ảnh 5

Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài - Ảnh 6

Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài - Ảnh 7

Chỉ 1 bức ảnh thả rông vòng 1 đi ngắm hoa, cô gái Việt bỗng nổi rùm beng sau 1 đêm, lên hẳn báo nước ngoài - Ảnh 8

Những hình ảnh khác của cô nàng cũng nóng bỏng không kém - Ảnh: Internet

Hiện tại những tấm ảnh thả rông đi thưởng hoa của cô vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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