Quyền Linh ‘chưng hửng’ trong show hẹn hò vì đàng gái chê ‘không tóc’, đàng trai đòi học thức cao, cái kết bất ngờ khó đoán

Tin tức giải trí 06/07/2021 18:47

Trong một show hẹn hò mới đây Quyền Linh đã vô cùng khó xử khi hai bên tỏ ra không cùng tần số trong những phút đầu lên sóng.

Chương trình Ông mai hẹn hò do MC Quyền Linh làm “chủ xị” đã chứng kiến một màn đảo ngược tình thế khá bất ngờ giữa Ngọc Hà (dược sĩ, 24 tuổi) và Văn Thái (nhân viên văn phòng, 31 tuổi) sau khi lên sóng.

Cụ thể, trong show này chàng trai Văn Thái đưa ra tiêu chí chọn bạn gái cần học thức cao. Anh nêu lên quan điểm: "Con chỉ cần người đó dễ nhìn, nói chung là có ngoại hình. Thứ hai là người đó phải học cao cao một chút. Người ta học cao thì nhiều khi cái nhận thức ở trong gia đình và ngoài xã hội sẽ tốt. Rồi cách đối xử thì người ta sẽ tốt hơn".

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Đàng trai đòi chọn bạn gái có học thức cao - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay khi nghe điều kiện hơi khó chịu này, Quyền Linh đã lập tức lên tiếng góp ý: "Nói vậy cũng chưa đúng, có những người học không cao nhưng cách đối xử của người ta rất là tốt".

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Quyền Linh ngay lập tức lên tiếng góp ý khi nghe điều kiện của Văn Thái - Ảnh: Chụp từ clip

Khi nghe nam MC giải thích, bên phía đàng trai có vẻ cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó cả hai chạm mặt thì Văn Thái bị vẻ ngoài của cô gái hút hồn. Tuy nhiên lúc này phía đàng gái lại có ý e ngại về tuổi tác và ngoại hình của Văn Thái, cô cho biết: "Lần đầu gặp em thấy anh rất chững chạc, đúng mẫu người đàn ông đáng để dựa dẫm. Mà hơi lớn tuổi xíu, với lại không có tóc".

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Đến lượt đàng gái chê đàn trai 'không tóc' - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay khi nghe Ngọc Hà nhận xét về mình, đàng trai dụ ngọt: "Có khi do tóc anh không có người phụ nữ bên cạnh chăm nom nên rụng hết vậy. Anh thấy Hà không có chỗ nào chê hết, rất là dễ thương, đúng người phụ nữ anh đang tìm kiếm. Có một điều anh chưa làm được đó là đưa con dâu về cho ba mẹ. Hy vọng hôm nay có cơ hội rước dâu về cho ba mẹ".

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Tuy nhiên cuối cùng MC và cả khán giả đều thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã đồng ý kết đôi - Ảnh: Chụp từ clip
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Một số bình luận của cư dân mạng cho rằng nhờ MC khôn khéo và duyên dáng nên cặp đôi đã đồng ý nắm tay đi tiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Những tưởng sau màn đưa ra yêu cầu hơi “trớt” cả hai bên sẽ không thể nắm tay đi tiếp tuy nhiên kết quả lại vô cùng bất ngờ. Văn Thái và Ngọc Hà đã quyết định nên duyên cùng nhau và còn có ý mời đàng trai về nhà mình chơi. MC Quyền Linh cũng thở phào nhẹ nhõm và mong cả hai sẽ hạnh phúc trong tương lai.

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