Bắc có Xuân Bắc, Nam có Quyền Linh chung tay giúp tiêu thụ vải thiều, đưa đến tận 'điểm nóng' dịch Covid-19

NS Quyền Linh góp sức vào chiến dịch tiêu thụ vải thiều bằng hành động vô cùng ý nghĩa và ấm áp khiến khán giả không ngớt lời khen.
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Tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo theo việc kinh doanh, buôn bán cũng trì trệ. Những ngày vừa qua, người nông dân không ngừng "khóc ròng" vì bao công sức vun trồng vải thiều đến nay lại chẳng thể bán ra được để thu hồi vốn. Trước tình cảnh này, nhiều nghệ sĩ đã ra tay, góp sức vào chiến dịch tiêu thụ loại trái cây đặc sản của đất Lục Ngạn. Mới đây, NS Quyền Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình giúp tiêu thụ vải thiều của anh.
Theo đó, nam NS chia sẻ niềm hạnh phúc khi có thể tiêu thụ được vài trăm kí vải thiều cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, anh sẽ mang vài trăm kí vải này dành chia sẻ đến những nơi đang bị cách ly như một món quà tình nghĩa. Hành động của Quyền Linh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả. Nhiều người còn dành lời khen không ngớt cho anh về việc làm ý nghĩa này.
Được biết, không chỉ có Quyền Linh, vừa qua, NS Xuân Bắc cũng tham gia vào chiến dịch giúp đầy tiêu thụ bằng cách livestream bán hàng trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch". Chiến dịch này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và tiêu thụ được số lượng lớn nông sản cho bà con.
Theo tổng kết từ phía Ban Tổ chức, chỉ trong vòng gần 1 giờ livestream bán hàng trực tuyến, NS Xuân Bắc đã giúp bà con nông dân chốt hơn 5.000 đơn với số lượng lên đến 85 tấn hàng nông sản, trong đó có 1.000 đơn vải thiều.