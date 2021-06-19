Bắc có Xuân Bắc, Nam có Quyền Linh chung tay giúp tiêu thụ vải thiều, đưa đến tận 'điểm nóng' dịch Covid-19

Tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo theo việc kinh doanh, buôn bán cũng trì trệ. Những ngày vừa qua, người nông dân không ngừng "khóc ròng" vì bao công sức vun trồng vải thiều đến nay lại chẳng thể bán ra được để thu hồi vốn. Trước tình cảnh này, nhiều nghệ sĩ đã ra tay, góp sức vào chiến dịch tiêu thụ loại trái cây đặc sản của đất Lục Ngạn. Mới đây, NS Quyền Linh đã chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình giúp tiêu thụ vải thiều của anh.

Quyền Linh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nam NS chia sẻ niềm hạnh phúc khi có thể tiêu thụ được vài trăm kí vải thiều cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, anh sẽ mang vài trăm kí vải này dành chia sẻ đến những nơi đang bị cách ly như một món quà tình nghĩa. Hành động của Quyền Linh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả. Nhiều người còn dành lời khen không ngớt cho anh về việc làm ý nghĩa này.