Đang 'chốt đơn' vải thiều, Xuân Bắc có màn đáp trả 'sượng' tím người khi bị dân mạng hỏi khó vụ 'Hoài Linh, Đức Hải'

Mới đây, NS Xuân Bắc khiến CĐM thích thú trước màn livestream bán vải và nông sản giúp người dân Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên vẫn có 1 số người bình luận rất kém duyên khi "cà khịa" NS Đức Hải và NS Hoài Linh.

Thời gian gần đây, trong lúc người dân ở nhiều địa phương đang phải "gồng mình" chống lại dịch bệnh COVID-19, NS Xuân Bắc cũng xông pha vào giúp đỡ bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Cụ thể, bên cạnh việc kêu gọi quyên góp nhiều vật tư y tế Xuân Bắc còn đứng lên phát trực tiếp để giúp người dân bán vải và nhiều nông sản khác.

NS Xuân Bắc xuất hiện trên sóng livestream với trang phục giản dị, đội mũ cối để giúp người dân bán nông sản - Ảnh: Người Lao Động

Hành động của nam nghệ sĩ nhận về nhiều lời khen và ủng hộ của CĐM nhờ sự thiết thực cho người dân ở thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề. Với sự hài hước và duyên dáng vốn có, "anh Núi" đã giúp người dân bán được bí xanh Bắc Kạn và mận Bắc Hà với trọng lượng lên đến 85 tấn chỉ trong một giờ livestream ngắn ngủi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau màn "chốt đơn" điêu luyện của mình, Xuân Bắc đã vui mừng và háo hức thông báo trên trang cá nhân về thành quả của bản thân và cảm ơn đến những người đã tin tưởng và ủng hộ. Bên cạnh những bình luận khen ngợi và cảm ơn nam nghệ sĩ thì có 1 tài khoản đã để lại bình luận rất kém duyên.

Màn 'đối đáp' của Xuân Bắc trước bình luận kém duyên - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, người này đã ghép hình nằm viện của NS Hoài Linh và NS Đức Hải và hỏi Xuân Bắc rằng 2 người này đã "chốt đơn" chưa, ngụ ý đá đểu những ồn ào đời tư mà 2 NS này mắc phải trong thời gian qua. Xuân Bắc đã ngay lập tức đáp trả, nhắc nhở vị cư dân mạng này rằng đây là hành động không được khuyến khích và cái gì phải ra cái đó. Bình luận của "anh Núi" thu về lượt like và thả tim ủng hộ khá lớn. Ai cũng dành lời khen cho sự tinh tế và rạch ròi của nam nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-chot-don-vai-thieu-xuan-bac-co-man-dap-tra-suong-tim-nguoi-khi-bi-dan-mang-hoi-kho-vu-hoai-linh-duc-hai-408442.html