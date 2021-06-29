Nghệ sĩ Việt đóng góp quỹ phòng chống Covid-19: MC Quyền Linh 2,3 tỷ, Phi Nhung 100 triệu, Vy Oanh 5 triệu đồng

Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 công khai minh bạch tên và số tiền quyên góp của các mạnh thường quân. Có thể nhận ra nhiều cái tên quen thuộc của nghệ sĩ Việt trong danh sách như Quyền Linh, Việt Hương, Vy Oanh,...

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, tổng số tiền ủng hộ đến 17h00 ngày 27/6/2021 là 7.716 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, vì tính chất của quỹ là kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, danh sách các mạnh thường quân đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Danh sách từ BQL Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 được công khai minh bạch, có sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh: Trí Thức Trẻ Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 300 triệu đồng cho quỹ vaccine Covid-19 - Ảnh: Internet Qua danh sách này, ta có thể nhận ra nhiều cái tên quen thuộc của dàn nghệ sỹ như: ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ 500 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên tài khoản là Huỳnh Minh Hưng) đóng góp 500 triệu đồng, Mỹ Tâm (nội dung chuyển khoản là Ca sĩ Mỹ Tâm) ủng hộ 300 triệu đồng, vợ chồng ca sĩ Mỹ Dung 300 triệu đồng, Phi Nhung 100 triệu đồng, S.T Sơn Thạch (tên tài khoản Nguyễn Cao Sơn Thạch) 100 triệu đồng, ca sĩ Đan Trường 50 triệu đồng, ca sĩ Anh Tú 30 triệu đồng,...

MC Quyền Linh từng mang hơn 2 tỷ tiền mặt đến góp vào Quỹ mua vaccine cho người nghèo - Ảnh: FBNV Ca sĩ Sơn Thạch và Phi Nhung ủng hộ 100 triệu đồng - Ảnh: Trí Thức Trẻ S.T Sơn Thạch công khai số tiền ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ vào quỹ dưới danh nghĩa của fan hâm mộ như Đen Vâu hay Hà Anh Tuấn. Dưới nội dung chuyển khoản, Đen Vâu viết "Đồng âm và Đen chung tay cùng quỹ vắc xin" nhưng số tiền ủng hộ đều do nam rapper bỏ tiền túi chứ không kêu gọi quyên góp lần nào. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã trích ra 500 triệu dưới danh nghĩa khán giả tham dự hai đêm concert tại Đà Lạt vừa qua của anh để đóng góp vào quỹ vắc xin Covid-19. Đen Vâu ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 dưới danh nghĩa người hâm mộ - Ảnh: FBNV 1 loạt các nghệ sĩ cũng đóng góp vào Quỹ vaccine nhưng trực tiếp đến tận địa điểm nhận hỗ trợ hoặc thông qua người thân cận - Ảnh: FBNV Ngoài ra, vào ngày 31/5 vừa qua, ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải một số ảnh chụp màn hình chuyển khoản ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 nhưng bị tố là "lòe" thien hạ. Thì giờ đây, nhờ kiểm tra sao kê trên cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước, Vy Oanh được xác nhận là có chuyển số tiền 5 triệu đồng để ủng hộ, hoàn toàn trùng khớp với thông tin ảnh cô đăng lên MXH.

Ca sĩ Vy Oanhđã đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ vaccine - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ từng công khai giao dịch trước đó - Ảnh: FBNV Theo đó, để người dân có thể theo dõi dễ dàng và nhanh nhất, danh sách này được sắp xếp rõ theo ngày tháng, thông tin người gửi. Tuy nhiên, đối với các nghệ sĩ sử dụng tài khoản của người thân hay quản lý thì không thể tra cứu được.

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