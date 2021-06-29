Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai "cô Xuyến" trong "Về nhà đi con", bị chồng cũ bạo hành tại nơi đông người gây xôn xao khắp mạng xã hội và được dư luận đặc biệt chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài đã có bài viết dài để bày tỏ qua điểm của mình về hành động vũ phu của người đàn ông này.

Trong bài viết, nàng hậu gay gắt chỉ trích rằng không có lý do nào được chấp nhận chỉ để bao biện cho hành động người đàn ông đánh đập phụ nữ. Nếu nhân danh tình yêu để làm mọi thứ, kể cả bạo hành vợ thì thật đáng khinh.

Bên cạnh đó, Thu Hoài cũng khẳng định rằng người phụ nữ dù có gây ra sai trái, lỗi lầm thì thân thể họ không phải là nơi để trút giận. Đã là phái mạnh thì không bao giờ được dùng tay chân để làm tổn thương phái yếu. Cô viết:

"Đã là đàn ông, là phái mạnh, cố gắng đừng bao giờ dùng tới tay chân để làm thương tổn đàn bà! Bởi đàn ông như thế, thật sự yếu đuối và bất lực ghê gớm lắm."

Hoa hậu Thu Hoài khẳng định rằng người phụ nữ dù có gây ra sai trái, lỗi lầm thì thân thể họ không phải là nơi để trút giận - Ảnh: FBNV

Không chỉ Thu Hoài bức xúc trước sự việc này, trước đó hoa hậu Phương Lê cũng tỏ ra rất tức giận thay cho Hoàng Yến và cô cũng gửi lời khuyên nữ diễn viên không nên tha thứ, phải kiện việc bạo hành này tới cùng. Trên trang cá nhân, Phương Lê chia sẻ:

"Đàn ông lúc yêu thì ngọt lắm, chiều chuộng, lúc hết nhìn mặt nó tởm quá. Đàn bà nhìn đây mà cẩn thận sàng lọc kĩ lưỡng vào. Đàn bà thật đáng thương! Pháp luật hãy có thêm 1 luật mới thật mạnh để bảo vệ phụ nữ trước những tên vũ phu.

Chị đừng tha thứ mà hãy kiện tới cùng nha chị! Là đàn bà đừng bao giờ tha thứ cho loại đàn ông vũ phu vì nó đánh được một lần là sẽ đánh ghiền luôn đó. Đánh là phải đánh lại, đánh không được kêu người đánh phụ, đánh xong nhất định phải bỏ. Nhớ lời Phương Lê nhé. Coi clip giây cuối đau cả tim".

Hoa hậu Phương Lê gay gắt phản đối về hành động vũ phu của chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số sao Việt khác cũng bày tỏ sự bất bình trước hành động bạo lực của chồng cũ Hoàng Yến:

Cựu người mẫu Trang Trần bức xúc bày tỏ rằng thà chịu 'ế' chứ không gặp đàn ông vũ phu như vậy cô muốn 'quỳ lạy' - Ảnh: Chụp màn hình