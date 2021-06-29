Sao Việt bức xúc trước hành động 'vũ phu' của chồng cũ Hoàng Yến, đồng loạt khuyên cô không tha thứ và phải 'chơi tới bến'

Sao Việt 29/06/2021 06:30

Dàn sao Việt vô cùng bức xúc trước việc diễn viên Đào Hoàng Yến trong bộ phim "Về nhà đi con" bị chồng cũ bạo hành ở nơi công cộng.

Những ngày qua, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến - thủ vai "cô Xuyến" trong "Về nhà đi con", bị chồng cũ bạo hành tại nơi đông người gây xôn xao khắp mạng xã hội và được dư luận đặc biệt chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thu Hoài đã có bài viết dài để bày tỏ qua điểm của mình về hành động vũ phu của người đàn ông này.

sao viet 1

Hoa hậu Thu Hoài bày tỏ quan điểm về việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài viết, nàng hậu gay gắt chỉ trích rằng không có lý do nào được chấp nhận chỉ để bao biện cho hành động người đàn ông đánh đập phụ nữ. Nếu nhân danh tình yêu để làm mọi thứ, kể cả bạo hành vợ thì thật đáng khinh.

Bên cạnh đó, Thu Hoài cũng khẳng định rằng người phụ nữ dù có gây ra sai trái, lỗi lầm thì thân thể họ không phải là nơi để trút giận. Đã là phái mạnh thì không bao giờ được dùng tay chân để làm tổn thương phái yếu. Cô viết:

"Đã là đàn ông, là phái mạnh, cố gắng đừng bao giờ dùng tới tay chân để làm thương tổn đàn bà! Bởi đàn ông như thế, thật sự yếu đuối và bất lực ghê gớm lắm." 

sao viet 3
Hoa hậu Thu Hoài khẳng định rằng người phụ nữ dù có gây ra sai trái, lỗi lầm thì thân thể họ không phải là nơi để trút giận - Ảnh: FBNV

Không chỉ Thu Hoài bức xúc trước sự việc này, trước đó hoa hậu Phương Lê cũng tỏ ra rất tức giận thay cho Hoàng Yến và cô cũng gửi lời khuyên nữ diễn viên không nên tha thứ, phải kiện việc bạo hành này tới cùng. Trên trang cá nhân, Phương Lê chia sẻ:

"Đàn ông lúc yêu thì ngọt lắm, chiều chuộng, lúc hết nhìn mặt nó tởm quá. Đàn bà nhìn đây mà cẩn thận sàng lọc kĩ lưỡng vào. Đàn bà thật đáng thương! Pháp luật hãy có thêm 1 luật mới thật mạnh để bảo vệ phụ nữ trước những tên vũ phu.

Chị đừng tha thứ mà hãy kiện tới cùng nha chị! Là đàn bà đừng bao giờ tha thứ cho loại đàn ông vũ phu vì nó đánh được một lần là sẽ đánh ghiền luôn đó. Đánh là phải đánh lại, đánh không được kêu người đánh phụ, đánh xong nhất định phải bỏ. Nhớ lời Phương Lê nhé. Coi clip giây cuối đau cả tim".

sao viet 4
Hoa hậu Phương Lê gay gắt phản đối về hành động vũ phu của chồng cũ Hoàng Yến - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một số sao Việt khác cũng bày tỏ sự bất bình trước hành động bạo lực của chồng cũ Hoàng Yến:

sao viet 5
Cựu người mẫu Trang Trần bức xúc bày tỏ rằng thà chịu 'ế' chứ không gặp đàn ông vũ phu như vậy cô muốn 'quỳ lạy' - Ảnh: Chụp màn hình
sao viet 6
 

Ca sĩ bolero Thu Trang cảm thấy thương người chị thân thiết của mình phải chịu cảnh đau đớn về thể xác - Ảnh: Chụp màn hình 

Chồng cũ mong được tha thứ, Hoàng Yến có động thái thách thức: 'Làm vợ anh tôi còn dám!'

Chồng cũ mong được tha thứ, Hoàng Yến có động thái thách thức: 'Làm vợ anh tôi còn dám!'

Diễn viên Hoàng Yến tiếp tục tung ra bằng chứng để giải oan cho lời cáo buộc "ngoại tình" mà chồng cũ gán ghép cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi Hoàng Yến bị đánh Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"