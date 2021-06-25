Ngày 25/6, dân mạng được phen hú hồn khi xem đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai cô Xuyến trong "Về nhà đi con" bị chồng cũ đánh dã man và còn cầm dao rượt đuổi doạ truy sát. Mới đây, chiều 25/6, nữ diễn viên mới lần đầu lộ diện trước truyền thông để nói rõ hơn về sự việc này. Cô Xuyến 'Về nhà đi con' xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Đặc biệt phần mũi của Hoàng Yến được băng bó chằng chịt vì bị gãy xương mũi.

Sau ồn ào, Hoàng Yến lần đầu lộ diện trước truyền thông với phần mũi được băng bó chằng chịt vì bị gãy xương mũi - Ảnh: Internet

Chia sẻ tại buổi họp báo, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng lo lắng, không kèm được xúc động và liên tục lén lau nước mắt. Hình ảnh này đã khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa. Nữ diễn viên còn tiết lộ rằng bản thân bị ảnh hưởng tâm lý lớn về cả tâm lý lẫn tinh thần. Hiện tại, cô không thể nói to vì cảm cảm thấy khó thở do chấn thương ở mũi.

Hoàng Yến xúc động, không kèm được nước mắt khi chia sẻ về sự việc ồn ào vừa qua - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với iOne về tình hình sức khỏe, nữ diễn viên cho biết hiện tại vẫn uống thuốc giảm đau liên tục. Bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương mũi và phải thở bằng miệng. Khả năng nghe - nói khó khăn. Hiện, cô đang chờ kết quả giám định thương tật để gửi cơ quan điều tra quận Tây Hồ xác minh, xử lý vụ việc.